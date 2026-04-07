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Cronaca

Autonomia persone con disabilità, inaugurati 2 appartamenti del progetto Aperion

Cronaca

7 Aprile 2026

Autonomia persone con disabilità, inaugurati 2 appartamenti del progetto Aperion

Livorno 7 aprile 2026 Autonomia persone con disabilità, inaugurati 2 appartamenti del progetto Aperion

Sono stati inaugurati questa mattina, in via Piave, alla presenza delle autorità cittadine, dei vertici aziendali e dei rappresentanti del Terzo Settore, i due nuovi appartamenti di “Abitare Supportato” realizzati nell’ambito del progetto “Apeiron – Percorsi di Autonomia” della Zona Distretto Livornese. La struttura, dopo un intervento dal valore di circa 800mila euro finanziato con le risorse del PNRR (Missione 5, C2, Investimento 1.2), è pronta ad accogliere complessivamente 12 persone con disabilità, protagoniste di un percorso orientato alla vita indipendente e all’inclusione sociale.

Gli appartamenti rappresentano un modello innovativo di residenzialità, caratterizzato dall’integrazione di soluzioni di domotica sociale avanzata: sistemi di climatizzazione intelligente, illuminazione automatizzata e sensori non invasivi garantiscono sicurezza e qualità della vita nel pieno rispetto della privacy. Ogni ambiente è inoltre dotato di postazioni digitali che favoriscono lo sviluppo di competenze e opportunità anche in ambito lavorativo e relazionale. Il progetto si fonda su un approccio personalizzato, in cui ogni percorso è costruito attraverso il Progetto Individuale di Vita, condiviso tra utente, famiglia e servizi. Centrale è anche la dimensione della responsabilizzazione: i residenti saranno coinvolti nella gestione quotidiana degli spazi e delle risorse, in un’ottica di partecipazione attiva e sostenibilità.

Caratteristiche tecniche. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento PNRR che ammonta complessivamente a 715mila euro, di cui 420mila destinati alla ristrutturazione degli appartamenti. La quota restante è stata impiegata nell’ambito di un progetto di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per i percorsi di autonomia e i tirocini dei beneficiari individuati. La ristrutturazione ha inoltre comportato l’impiego di ulteriori fondi: oltre 200mila euro finanziati con risorse aziendali proprie e altri 70mila derivanti da ulteriori finanziamenti. Il soggetto attuatore del progetto (afferente alla Missione 5 del PNRR) è il Comune di Livorno, il quale ha delegato la realizzazione e l’attuazione alla Zona Distretto Livornese.

La direttrice dei Servizi Sociali, Laura Guerrini portando i saluti della direttrice generale dell’Azienda USL, Maria Letizia Casani, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come le risorse del PNRR possano tradursi in servizi innovativi e ad alto impatto sociale. Investire sull’autonomia delle persone con disabilità significa rafforzare l’intero sistema di welfare territoriale, rendendolo più inclusivo, moderno e capace di rispondere ai bisogni emergenti. L’Azienda, in questa Zona come nelle altre dove sono già partiti progetti di autonomia, conferma così il proprio impegno nel promuovere progettualità integrate, in cui sanità e sociale operano in modo sinergico per migliorare la qualità della vita delle comunità”.

“Questa inaugurazione è la prima di una serie di aperture di strutture di autonomia abitativa per persone con disabilità ha confermato il sindaco di Livorno, Luca Salvetti – una vera e propria opportunità per le persone disabili e anche per le famiglie che in questo modo si sentono tutelate e protette. Ringrazio l’Azienda Sanitaria del Distretto Livornese che ha dimostrato grande sensibilità nella cura dell’utente, della famiglia e dei servizi”.

“L’inaugurazione di oggi rappresenta molto più della consegna di due appartamenti – ha dichiarato la direttrice della Zona Distretto Livornese, Cinzia Porrà – è la concretizzazione di un modello culturale che mette al centro la persona e il suo diritto a scegliere, a sperimentarsi, a costruire il proprio progetto di vita. Con Apeiron abbiamo voluto superare definitivamente una logica assistenzialistica, promuovendo percorsi reali di autonomia. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, in cui la collaborazione tra istituzioni, professionisti e Terzo Settore ha permesso di trasformare risorse importanti, come quelle del PNRR, in opportunità concrete e durature per il territorio. Con l’apertura degli appartamenti di via Piave, la Zona Distretto Livornese compie quindi un passo significativo verso un sistema di welfare sempre più orientato all’inclusione, all’innovazione e alla piena partecipazione delle persone alla vita della comunità. Apeiron rappresenta un modello avanzato di presa in carico, fondato sulla co-progettazione e sulla centralità della persona. Il lavoro dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Disabilità consentirà un monitoraggio costante dei percorsi, con l’obiettivo di accompagnare ciascun beneficiario verso il massimo livello possibile di autonomia. Si tratta di un cambio di prospettiva importante, che valorizza le capacità delle persone e costruisce, insieme alle famiglie, risposte flessibili e sostenibili nel tempo. Di questo vorrei ringraziare le tante persone che hanno collaborato alla realizzazione, gli enti coinvolti, le associazioni Aipd Sezione di Livorno A.P.S., Oami, le cooperative sociali Cuore Liburnia Sociale e Brikke e Brakke e “Progetto A” scs e tutti quelli che ci sono stati vicini in questo percorso”.

“Si tratta della prima parte di un progetto unico di Comune e ASL che, nei prossimi mesi, porterà all’inaugurazione di altre due strutture di autonomia per persone con disabilità, una di proprietà comunale in via degli Asili e una messa a disposizione dal terzo settore – ha detto l’assessore al Sociale del Comune di Livorno, Andrea Raspanti –. Grazie al finanziamento PNRR e al lavoro integrato di Comune e ASL Livorno fa un altro importante salto di qualità sul fronte dei servizi per la disabilità e, in particolare, dell’autonomia abitativa, una delle necessità più avvertite da tante famiglie preoccupate del futuro dei propri figli e delle proprie figlie”.

Alcun immagini del momento dell’inaugurazione:

Autonomia persone con disabilità, inaugurati 2 appartamenti del progetto Aperion



