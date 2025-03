Home

Autoparco Il Faldo, Autotrade in Regione conferma nuovo investitore pronto a subentrare nella gestione

18 Marzo 2025

Livorno 18 marzo 2025

Nuovo appuntamento questa mattina in Regione per l’autoparco di Collesalvetti, Il Faldo. Al tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro. e crisi aziendali di Eugenio Giani, c’erano i rappresentanti sindacali, Autotrade, azienda specializzata in servizi e progetti integrati di logistica automotive attualmente in una procedura di composizione negoziata della crisi, e le amministrazioni comunali di di Livorno e Collesalvetti.

“Seguiamo da vicino questa vicenda che riguarda Autotrade ma anche le altre società che operano in contratto con Autotrade nel Faldo, per garantire al tempo stesso sia i tanti posti di lavoro coinvolti sia una delle principali piattaforme logistiche per automotive in Europa, un’infrastruttura nevralgica per la Toscana e per Livorno e che ha valenza nazionale e internazionale – dichiara Fabiani – Il direttore di Autotrade ha aggiornato il tavolo circa i prossimi passaggi procedurali e abbiamo accolto positivamente la conferma della presenza di uno nuovo investitore pronto a subentrare, con il quale le trattative sono ormai in fase conclusiva. Confidiamo che si possa far presto e che sia finalmente possibile aprire un confronto sul futuro del Faldo, una volta superata questa fase di incertezza che ha gravato sui lavoratori e sulla competitività del sito. Tale notizia ha già mostrato i suoi primo effetti in termini di nuovo e maggiori volumi che stanno entrando”. La Regione intende convocare prossimamente anche Hc log e Quick point, che sono le due aziende in appalto, per una gestione omogenea della vicenda.