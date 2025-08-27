Home

27 Agosto 2025

Livorno 27 agosto 2025 Autoparco il Faldo, USB organizza un presidio in difesa dei lavoratori

Giovedì 28 ore 11:30 il sindacato USB Livorno organizza un presidio davanti all’autoparco il Faldo. queste le ragioni del sindacato:

“Servono certezze per il futuro. Vogliamo garanzie sulla tenuta occupazionale. Vogliamo il rientro al lavoro di tutto il personale attualmente in cassa integrazione. Basta licenziamenti o trasferimenti.

Da quando la proprietà del piazzale è stata acquista dalla società Conti Autotrasporti abbiamo assistito ad un vero e proprio “bagno di sangue” dal punto di vista occupazionale.

Prima i 6 lavoratori della portineria allontanati dalla sera alla mattina e sostituiti con altro personale. Poi l’annuncio dei licenziamenti per i lavoratori della movimentazione interna e la successiva cassa integrazione per cessazione attività (a zero ore) per 16 operatori. Ferie forzate anche per il personale della carrozzeria e pdi.

Un disastro annunciato che necessita di una risposta sindacale forte. Per fare il punto della situazione, anche in vista del tavolo di crisi regionale del 15 settembre