Cronaca

20 Ottobre 2025

Livorno 20 ottobre 2025 Autorità Portuale presente alla Port&ShippingTech International Conference, evento di punta della Genoa Shipping Week

AdSP Livorno, alta formazione in vetrina a Genova

Venerdì scorso, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha partecipato all’evento “The technical means of professional skills updating”, tenutosi nell’ambito della Port&ShippingTech International Conference, uno degli appuntamenti di punta della Genoa Shipping Week.

L’incontro ha riunito esperti, istituzioni e operatori del settore marittimo-portuale per affrontare un tema sempre più centrale: l’evoluzione delle competenze professionali nel mondo del lavoro portuale, in un contesto segnato da una crescente digitalizzazione e dall’introduzione di tecnologie avanzate.

Durante il panel, l’AdSP-MTS ha presentato le attività del proprio centro di formazione, con un focus sul progetto NeXTraIn.PortS – programma Erasmus 2021-2027, che punta a integrare tecnologie immersive come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) nei percorsi di aggiornamento professionale. L’obiettivo è chiaro: rendere la formazione più efficace, tempestiva e sostenibile, senza compromettere l’operatività quotidiana dei porti.

Il dibattito ha evidenziato come l’adozione di strumenti di computer supported education, spesso in modalità phygital (ibrida tra fisico e digitale), rappresenti una risposta concreta alle nuove esigenze del settore. I simulatori e le tecnologie immersive si stanno affermando come strumenti fondamentali per garantire una formazione continua e di qualità, in linea con le trasformazioni in atto.