26 agosto 2019

Autorità Portuale: Verna lascia il timone, torna Corsini

Il commissario lascia Palazzo Rosciano in vista del rientro del presidente Corsini

Verna: «Orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra»

Livorno 27 agosto 22017 – «Orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, ringrazio tutti per la collaborazione», sono le parole con cui il commissario Pietro Verna ha preso quest’oggi commiato dai dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale.

«Sono stati sei mesi intensi – ha proseguito – Me ne vado via così come sono entrato, in punta di piedi, serbando la convinzione di aver fatto il mio dovere. Auguro al presidente Corsini un buon lavoro».

Si conclude così la stagione commissariale, iniziata ufficialmente l’8 marzo scorso con l’insediamento di Verna a Palazzo Rosciano, dopo che il presidente in carica, Stefano Corsini, era stato sospeso dal proprio ruolo per via dell’inchiesta della Procura labronica sulle autorizzazioni all’utilizzo di accosti e piazzali in radice della Darsena Toscana.

Oggi scadono i termini della sospensione cautelare disposta dai giudici e Corsini potrà rientrare nel proprio ufficio.

«Verna lascia in tutti noi un ricordo positivo – ha detto il segretario generale facente funzione, Simone Gagliani – lo ringraziamo per il lavoro che ha saputo svolgere e per essersi dedicato con professionalità e dedizione alla gestione di un ente complesso come il nostro».