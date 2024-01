Home

Cronaca

Autostrada A12: chiusura parziale svincolo di Rosignano Marittimo. I percorsi alternativi

Cronaca

18 Gennaio 2024

Autostrada A12: chiusura parziale svincolo di Rosignano Marittimo. I percorsi alternativi

Livorno 18 gennaio 2024 – Autostrada A12: chiusura parziale svincolo di Rosignano Marittimo. I percorsi alternativi

Sat, Società Autostrada Tirrenica, fa sapere che nei prossimi giorni saranno effettuati interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza stradale nel tratto tra Livorno e San Piero in Palazzi della Autrastrada A12 Livorno – Civitavecchia.

Per questo motivo, a partire dalle ore 06.00 di lunedì 22 gennaio 2024 e fino alle ore 20. 00 di giovedì 21 marzo 2024; sarà chiusa al traffico la stazione di Rosignano Marittimo in uscita in direzione Cecina-Grosseto e in entrata provenendo da Livorno.

Durante tutto il periodo dei lavori, gli utenti che usciranno dalla stazione di Rosignano Marittimo e dovranno proseguire in direzione sud verso Cecina-Grosseto, potranno seguire il seguente itinerario alternativo:

Imboccare la SS1 Aurelia in direzione Livorno, proseguendo sulla stessa strada fino all’uscita di Rosignano, svoltando a sinistra allo stop doppo la rampa di uscita e seguendo le indicazioni verso Vada, superando il cavalcavia. Poi ritornare sulla SS1 Aurelia in direzione Cecina-Grosseto e seguire le indicazioni Austrada A12 – SS1 Grosseto.

Gli utenti che invece percorreranno la SS1 Aurelia provenendo da Livorno e dovendo entrare nella Autrstrada A12 direzione Genova, potranno percorrere il seguente itinerario alternativo:

Proseguire sulla SS1 Aurelia in direzione Sud, svoltando a sinistra al bivio e seguendo le indicazioni per SR206 Cecina, percorrendo la rotatoria e seguendo le indicazioni per Autostrada A12.

L’utilizzo dell’itinerario alternativo è localmente indicato tramite segnaletica stradale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin