Autunno Pedagogico 2023/24, il calendario delle prossime iniziative

29 Settembre 2023

È anche disponibile una piattaforma con la quale i docenti possono richiedere i laboratori di “Scuola e Città”

Sono stati presentati nei giorni scorsi, alla presenza della vicesindaco Libera Camici e del personale del settore Attività educative del Comune di Livorno, i principali eventi dell’Autunno Pedagogico e il calendario dei laboratori di “Scuola e Città 2023/24”.

Anche per l’anno educativo-scolastico 2023/2024 l’amministrazione comunale conferma e rinnova il proprio impegno offrendo alle scuole del territorio percorsi educativo-didattici diversificati per aree tematiche e rivolti a bambini, bambine, ragazzi e ragazze in modo differenziato per le diverse età e modalità di apprendimento.

Il programma è curato e coordinato dal settore Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Livorno, in particolare dal CRED (Centro risorse educative didattiche) in collaborazione con tanti altri settori ed uffici comunali e con altri soggetti e istituzioni del territorio (in particolare l’Azienda Sanitaria Toscana Nord-ovest) e con il ricco tessuto associativo che caratterizza la città.

Per l’Autunno Pedagogico sono in calendario eventi fino all’11 novembre. Saranno approfondite interessanti tematiche quali la cura dell’ambiente, l’inclusione e lo sviluppo di una pedagogia di comunità, con tante le iniziative proposte: mostre, laboratori, letture, open day, un convegno, visite guidate a Palazzo Comunale.

Questo il programma dettagliato dei prossimi appuntamenti dell’Autunno Pedagogico:

AMBIENTE

ECO-LETTURE

Letture animate a cura di Nati Per Leggere e Coop. Itinera

Per bambini/e da 0 a 6 anni

28 Settembre, 5, 12 e 19 ottobre, ore 16.00 Biblioteca dei Ragazzi, Villa Fabbricotti

LABORATORI DI RICICLO

Creazioni con l’argilla e materiali naturali a cura di Ass. BrikkeBrakke

Per bambini/e della scuola primaria

3 e 10 ottobre, ore 16.30, Parco di Villa Fabbricotti

TORNEO DI SCARTY

Gioco di carte a squadre nel parco per imparare a differenziare, a cura di Aamps

Per bambini/e della scuola primaria

13 ottobre, ore 17.00, Parco di Villa Fabbricotti

COMMISSIONE MENSA APERTA ALLA CITTÀ

L’esperienza di Livorno nella costruzione di un Menù Partecipato, a cura di Uff. Ristorazione, Slow Food e Cirfood

Per educatrici, dirigenti, insegnanti e famiglie

18 ottobre, ore 16.30 CRED Via caduti del lavoro 26

LABORATORI DI CUCINA CON LA COMMISSIONE MENSA DEI BAMBINI

Per prenotare: cred@comune.livorno.it

Per bambini/e di 8-10 anni

14 novembre e 20 febbraio

Cucina didattica Piccolo Principe, via caduti del lavoro 26

PARCO ROSA DEI VENTI

Apertura alla città del parco didattico la Rosa dei Venti (nei pressi della Scuola Lambruschini) con laboratori per bambini/e

a cura di Unicoop Tirreno

14 ottobre, ore 10.30-12.00

DIRITTI

PREMIO FRANCESCA CALABRESE DE FEO

Cerimonia di consegna del premio alle ragazze delle scuole Secondarie di secondo grado che si siano distinte nelle materie STEM, a cura di Club Livornese del Soroptimist

30 settembre, ore 10.00, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

STORIE CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE

Letture animate a cura di Nati Per Leggere (NPL)

Per bambini e bambine da 3 a 6 anni e famiglie

26 ottobre, 2 Novembre, ore 16.00 Biblioteca dei Ragazzi, Villa Fabbricotti

PRESENTAZIONE DEL CENTRO ASCOLTO LGBTQI+ “L’APPRODO”

A cura di Coordinamento Rainbow

per ragazzi/e insegnanti e famiglie

7 novembre, ore 16.30 CRED, Via Caduti del Lavoro 26

PEDAGOGIA TERRITORIALE

LABORATORI DI PITTURA COLLABORATIVA

A cura di Sistema Integrato Infanzia Servizi 0-6 e Cooperativa Orsa

Per educatrici, insegnanti, bambini/e famiglie del quartiere

10 novembre, ore 16.00, Polo Educativo Scolastico Serenella Frangilli

CONVEGNO “Fare comunità educante: il sistema integrato livornese 0-6 ieri, oggi, domani”

Mattina: saluti istituzionali; contributi sulla storia del Sistema Integrato Livornese: elementi pedagogici fondativi. Pomeriggio: presentazione dei risultati delle ricerche nelle Università di Firenze e Bologna sui bisogni formativi delle nuove famiglie e sugli stili genitoriali.

11 novembre 2023, ore 9.00-18.00, Teatro 4 Mori

CONOSCI IL PALAZZO COMUNALE

Si tratta di un progetto proposto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Livorno, in base alle richieste pervenute dalle scuole. Consente alle classi (dalle scuole d’infanzia alle superiori) di visitare il Palazzo Comunale secondo un percorso coerente ed omogeneo, con descrizione dei locali e degli arredi, compresi quadri, epigrafi, stemmi, statue.

La visita è guidata, le spiegazioni fanno particolare riferimento agli avvenimenti e alle vicende che hanno caratterizzato il Palazzo e la stessa storia di Livorno, ed alle personalità politiche e culturali che hanno dato lustro alla città.

Per sviluppare una migliore conoscenza della vita amministrativa del Comune e dei suoi organi di governo è prevista la presenza di una figura istituzionale per meglio illustrare le diverse funzioni e competenze del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

Le visite potranno svolgersi dal 1° novembre al 30 giugno 2024. Con preavviso, l’URP organizza visite guidate anche per scolaresche europee, in occasione di gemellaggi o di visita per scambi culturali. Durante lo svolgimento della visita potrà essere richiesta la presenza della Polizia Municipale per una spiegazione più completa delle funzioni di governo del territorio proprie dell’Amministrazione Comunale.

OBIETTIVI:

Conoscere il Palazzo Comunale, la sua storia e la storia della città; sviluppare una migliore conoscenza della vita amministrativa del Comune e dei suoi organi di governo attraverso l’illustrazione delle diverse funzioni e competenze del Consiglio, della Giunta e del Sindaco. A questo proposito è previsto l’incontro di ogni classe con una personalità istituzionale quale il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori o i Consiglieri.

Per informazioni e prenotazioni i referenti scolastici possono inviare una mail a: urp@comune.livorno.it

I laboratori di “Scuola e Città”

Per quanto riguarda il progetto “Scuola e Città”, anche per l’anno scolastico 2023/24 il Comune di Livorno ha messo in piedi una ricca offerta didattica costituita da laboratori e iniziative rivolte a tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai centri nfanzia comunali alle scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

I laboratori, da tenersi in orario scolastico, saranno condotti da personale esperto e qualificato con competenze e professionalità specifiche nei vari settori di intervento e per le diverse aree tematiche. Il catalogo dei laboratori disponibili è consultabile sul sito del Comune www.comune.livorno.it area tematica Educazione e Scuola, Cred-Ciaf, Scuola e Città (https://www.comune.livorno. it/educazione-scuola/cred- ciaf/scuola-citta)

Le domande per richiedere i laboratori scolastici, salvo alcuni casi specifici esplicitati nelle singole offerte, potranno essere presentate entro giovedì 5 ottobre esclusivamente online tramite il Portale Scuole, raggiungibile da www.comune.livorno.it Servizi Online – Sportello del Cittadino – Scuola e Città (link diretto https://www.comune.livorno.it/ scuole).

Utilizzando le credenziali in loro possesso, i/le docenti potranno procedere alla scelta dei progetti proposti.

Al termine dell’inserimento di ogni singola domanda sarà rilasciata una ricevuta. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute tramite mail.

