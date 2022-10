Home

Cronaca

”Autunno pedagogico”, lunedì 24 ottobre il ricco programma di iniziative verrà presentato alla cittadinanza

Cronaca

23 Ottobre 2022

”Autunno pedagogico”, lunedì 24 ottobre il ricco programma di iniziative verrà presentato alla cittadinanza

Livorno 23 ottobre 2022

Lunedì 24 ottobre alle ore 17 al Cisternino di Città (largo del Cisternino 13) si terrà la presentazione pubblica dell’“Autunno pedagogico” che vedrà la partecipazione della vicesindaca con delega all’Istruzione Libera Camici a delineare il ricco programma di iniziative rivolte al territorio.

Con questo appuntamento l’Amministrazione comunale intende agevolare la conoscenza e la divulgazione della progettazione integrata a sostegno dell’arricchimento formativo-didattico e della relazione educativa a scuola e in famiglia. Per questo l’incontro è aperto anche a tutta la cittadinanza impegnata, in qualche modo, nella delicata funzione educativa.

In questa occasione verranno presentate le iniziative promosse dai Servizi per l’Infanzia 0-6 del Comune di Livorno.

Servizi per l’Infanzia 0-6

L’Amministrazione comunale è impegnata sul fronte del consolidamento e arricchimento del sistema formativo territoriale, mettendo a sistema un ampio panorama di iniziative aperte alla comunità educante durante tutto l’anno educativo e scolastico che valorizzeranno l’alleanza educativa con le famiglie; infatti la scelta di riformulare e riorientare le azioni di sostegno alla genitorialità e a tutti i soggetti coinvolti ed interessati alla funzione formativa, indipendentemente dalla sola cornice del “Settembre pedagogico” e dalla sua collocazione temporale, struttura con continuità proposte sistematiche ritagliate sempre più ad hoc sulle esigenze del territorio livornese.

Le attività pensate ed elaborate vanno a rafforzare il ponte tra il segmento educativo 0-6 anni e scolastico 6-18 per offrire una sempre maggiore inclusività e interculturalità della proposta alla città.

In questa cornice ben si collocano le iniziative festose e i laboratori, che a breve saranno calendarizzati e presentati alla cittadinanza – orientate al tema dell’inclusione educativa – e che verranno organizzate in modo diffuso nei servizi educativi e nei parchi della città per la fascia 0-6 anni.

Altrettanto innovativa sarà la creazione del sito “Livorno per i bambini” che sarà luogo virtuale di incontro di proposte e soggetti che operano in questo settore e che si propone come strumento di strutturazione di una rete interprofessionale e intersettoriale dei servizi all’infanzia.

Tra le occasioni che questa Amministrazione intende invece offrire alla città tutta vi saranno laboratori per bambini, bambine e famiglie tra cui i “Laboratori Tullet”, “Operazione silhouette”, “La pittura trasparente”, il “Laboratorio Autunno”, “I quattro elementi” e laboratori di costruzione con materiali di recupero.

Si tratterà di importanti occasioni di condivisione tra genitori e figli/e, opportunità preziose per avvicinare, attraverso la creatività, gli adulti al mondo dei bambini e delle bambine, in continuità con le attività esperite durante la giornata educativa, di cui i laboratori mantengono la struttura, scanditi da un momento di accoglienza, il dispiegarsi dell’attività a seguito della lettura di un libro e conclusi da un rituale di chiusura.

Le modalità attraverso cui le famiglie potranno partecipare saranno rese note al momento della loro presentazione.

Scuola e Città

A seguire sarà presentato il programma Scuola e Città, che ha, tradizionalmente, come finalità la crescita e il benessere degli alunni/e e degli studenti/esse e la realizzazione di un ambiente favorevole all’apprendimento.

Anche quest’anno il Programma prevede i Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO, che sostengono, approfondiscono e ampliano i percorsi curricolari, il senso di responsabilità dei ragazzi e delle ragazze nonché le competenze di orientamento, inserendosi in una riconsiderazione complessiva del ruolo della scuola in rapporto al futuro inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e/o nella scelta del percorso universitario.

Anche quest’anno il Programma sarà consultabile esclusivamente online; la modalità online sarà anche quella attraverso cui il personale docente potrà fare richiesta dei laboratori attraverso il portale scuola; indicazioni operative rispetto alle procedure saranno date proprio nell’ambito dell’incontro.

I/le docenti delle scuole di ogni ordine e grado potranno scegliere i progetti più indicati per la tipologia di classe a cui fanno riferimento, all’interno di 4 macroaree tematiche:

“Salute, benessere a scuola e contrasto ad ogni discriminazione”

“Storia, cultura e memoria del territorio”

“Mondo animale, ambiente, scienza e tecnologia”

“Linguaggi musicali, artistici, cinematografici e teatrali”

Formazione a sostegno dei comprensivi

In affiancamento al processo di comprensivizzazione ed in continuità con il percorso formativo attivato nel Settembre Pedagogico 2021, l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare delle risorse economiche ad un supporto formativo e progettuale a sostegno dell’avvio effettivo della costituzione dei nuovi Istituti Comprensivi, strutturando proposte per la sua promozione sulle esigenze del territorio livornese.

A seguito della concertazione con i dirigenti scolastici sono stati definiti i due segmenti formativi percepiti degli stessi come urgenti e centrali per un concreto sostegno al processo in atto:

i mesi tra novembre e febbraio dell’a.s. 2022/23 saranno dedicati a realizzare la formazione rivolta alle competenze dei collaboratori scolastici.

La priorità, soprattutto in questa fase di cambiamento, è che questo segmento di personale sia formato in modo da essere adeguatamente preparato all’accoglienza/gestione dei bambini/ragazzi nei vari ordini di scuola per tutto il segmento del primo ciclo, nonché portatore di una maggiore specializzazione rispetto al ruolo. All’interno di questi percorsi formativi il personale sarà sollecitato a calibrare la propria personale sensibilità sulle esigenze dei bambini/ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, nei margini del proprio ruolo ma nella consapevolezza dell’importanza di quest’ultimo.

la seconda metà dell’anno scolastico sarà invece dedicata alla formazione verso il personale docente e destinata agli aspetti più strettamente didattici orientati alla costruzione del curricolo verticale e, ancor prima, alla costruzione di una stretta collaborazione tra docenti di diversi ordini di scuola.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin