Home

Provincia

Aveva droga e 3.000 euro, denunciato 28 nordafricano

Provincia

19 Settembre 2023

Aveva droga e 3.000 euro, denunciato 28 nordafricano

San Vincenzo (Livorno) 19 settembre 2023 – Aveva droga e 3.000 euro, denunciato 28 nordafricano

I Carabinieri della Stazione di San Vincenzo hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di originari nordafricane. L’uomo è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno sorpreso in orario notturno in luogo isolato in un’area poco distante dalla locale stazione ferroviaria e, date le circostanze di tempo e luogo nonché i suoi precedenti di polizia, lo hanno sottoposto ad un controllo più approfondito. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di complessivi 3 grammi di cocaina, suddivisi in 4 dosi.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di rinvenire una somma di 3.000 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’AG di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin