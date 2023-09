Home

Provincia

Aveva in casa 6 bici rubate, denunciato un fiorentino 41enne

Provincia

16 Settembre 2023

Aveva in casa 6 bici rubate, denunciato un fiorentino 41enne

San Vincenzo (Livorno) 16 settembre 2023 – Aveva in casa 6 bici rubate, denunciato un fiorentino 41enne

I Carabinieri della Stazione di San Vincenzo, al termine di immediati accertamenti scaturiti da una richiesta di intervento pervenuta sul 112 NUE da parte di un privato cittadino; hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno un 41enne fiorentino, gravemente indiziato di furto e ricettazione.

I militari hanno individuato e fermato l’uomo segnalato in sella ad una e-bike a seguito di intervento, su richiesta del proprietario che aveva subito il furto di un velocipede simile lo scorso mese di agosto e riconosciuto come proprio.

Il fermato non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione sul possesso dell’e-bike che, a seguito di rapidi accertamenti, è stata restituita al legittimo proprietario.

Considerati i precedenti specifici di cui era gravato il 41enne e riconosciutolo come presunto responsabile di un furto di bicicletta avvenuto nello scorso mese di luglio, i militari hanno effettuato una perquisizione presso il suo domicilio nel comune di Castagneto Carducci.

Lì i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 5 biciclette di varie tipologie (tre mountain bike e due e–bike) una delle quali era proprio quella asportata a luglio presso uno stabilimento balneare di San Vincenzo.

Contattato il proprietario, il velocipede è stato prontamente restituito e per il 41enne è scattata la denuncia a piede libero per furto e ricettazione. Sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari delle ulteriori 4 biciclette rinvenute.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin