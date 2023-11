Home

Cronaca

29 Novembre 2023

Livorno 29 novembre 2023 – Aveva mezzo chilo di droga nel frigo, arrestato 20enne livornese

Lotta agli stupefacenti, controllo economico del territorio e vicinanza ai cittadini. Ancora e sempre di più, queste continuano ad essere le indicazioni del Comando Provinciale Livorno a tutti i reparti delle Fiamme Gialle della provincia. E ancora una volta il Gruppo di Livorno porta a segno un altro importante colpo nella lotta agli stupefacenti nel capoluogo: sequestrato oltre mezzo kg. di hashish diviso in diversi panetti, nonché bilancino e centinaia di euro in denaro contante; arrestato maggiorenne livornese.

Queste le risposte “sul campo” da parte dei finanzieri, a distanza di poco tempo da altri arresti, denunce e sequestri effettuati in città, nel porto ed in tutta la provincia.

Un “giro di vite” che sta dando significativi risultati, anche con i cittadini primi attori di questi riscontri grazie anche alla loro collaborazione e segnalazioni.

Fondamentale l’attività svolta, giorno e notte, da tutte le Fiamme Gialle. Stavolta l’intervento dei Baschi Verdi si è svolto la scorsa notte in centro città, zona ultimamente molto segnalata dai cittadini proprio per situazioni connesse alla droga.

Dopo aver notato dei movimenti sospetti, i militari hanno deciso dì intervenire con le unità cinofile antidroga, sempre in piena sicurezza per loro e per la cittadinanza, indentificando varie persone e verificando cosa stessero facendo.

Nel frangente i due labrador antidroga, Gera e Dely, hanno immediatamente dato segni di interessamento nei confronti di un ragazzo (un 20enne livornese) tanto da suggerire l’effettuazione di una perquisizione presso la sua abitazione.

Nel corso della perquisizione è quindi emerso come nel frigorifero fossero detenuti diversi panetti e pezzetti di hashish, per un peso complessivo di oltre mezzo kg (pari a centinaia di dosi). I finanzieri rinvenivano anche un bilancio e diverse centinaia di euro, ingiustificabili per il soggetto che risultava disoccupato.

Il responsabile è stato quindi tratto in arresto e tutto sequestrato.

Dall’inizio dell’anno le Fiamme Gialle livornesi hanno arrestato oltre 20 soggetti e denunciati 50 per reati in materia di stupefacenti, tanto per servizi di prevenzione e controllo fatti sul territorio di Livorno e di tutta la provincia, quanto per attività svolte in porto; nel complesso sequestrati finora quasi 500 kg di varie sostanze stupefacenti, nonché oltre 400mila euro.

