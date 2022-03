Home

Cronaca

Cronaca

28 Marzo 2022

Aveva minacciato il padre con un coltello, ritorna da lui, arrestato

Livorno 28 marzo 2022 – Aveva minacciato il padre con un coltello, ritorna da lui, arrestato

Il 26 marzo un 43enne per motivi di soldi negati negati dal padre per comprare le sigarette è stato denunciato per tentata rapina e maltrattamenti in famiglia e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento al genitore.

Il giorno dopo (27 marzo) però, il 43enne è tornato nuovamente dal padre, sembra sempre per motivi di soldi.

I carabinieri intervenuti immediatamente e lo hanno fermato prima che la situazione potesse volgere al peggio. Una volta fermato, il 43enne è stato trasferito in carcere per non aver rispettato il divieto di avvicinamento

