27 Novembre 2023

Aveva un lavoratore in nero, maxi sanzione da 6100 euro a imprenditore edile

Rosignano (Livorno) 27 novembre 2023 – Aveva un lavoratore in nero, maxi sanzione da 6100 euro a imprenditore edile

I controlli effettuati ad alcune imprese edili da parte dei Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay unitamente ai colleghi del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno hanno portato i militari a sanzionare un 38enne titolare di una ditta della zona ritenuto responsabile di alcune gravi violazioni della normativa di settore tali da indurre gli operanti a sospenderne l’attività fino a quando le criticità non saranno sanate.

In particolare, all’atto dell’accesso in cantiere, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di un lavoratore sui due presenti in nero, quest’ultimo non sottoposto neanche alla prescritta visita medica pre-assuntiva.

Per l’imprenditore è scattata un’ammenda di 1.423 euro nonché una maxisanzione pari a 6.100 euro. I controlli proseguiranno.

