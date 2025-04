Home

Avifauna e verde urbano: la Lipu mette a disposizione dei Comuni materiali informativi e supporto tecnico

23 Aprile 2025

Avifauna e verde urbano: la Lipu mette a disposizione dei Comuni materiali informativi e supporto tecnico

Livorno 23 aprile 2025

In vista del periodo di nidificazione dell’avifauna, che si estende da marzo a luglio-agosto con un’intensificazione nei mesi di aprile, maggio e giugno; l’ANCI richiama l’attenzione dei Comuni su una gestione più attenta e consapevole del verde urbano.

In particolare, si sottolinea l’importanza di programmare potature e interventi sugli alberi in modo da tutelare la fauna, e in particolare gli uccelli, fondamentali per il mantenimento della biodiversità e per il benessere psicofisico delle persone.

Per supportare gli enti locali in questo compito, la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) si rende disponibile a fornire materiali informativi, documentazione tecnica e approfondimenti utili ad orientare le attività di manutenzione del verde urbano nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’ANCI ricorda che la legge 157/92, in recepimento della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e di altri accordi internazionali, pone particolare attenzione alla protezione dell’avifauna durante la delicata fase riproduttiva. Potature aggressive e abbattimenti non giustificati, soprattutto in primavera ed estate, possono distruggere nidi e habitat, spesso difficilmente visibili anche agli esperti.

Per questo motivo è fortemente raccomandata una verifica preliminare della presenza di nidi prima di ogni intervento: in caso di rilevamento significativo (più di tre nidi), si consiglia di rinviare l’intervento o, in alternativa, di contattare la Lipu per una consulenza. Solo in casi urgenti, documentati e non differibili, possono essere valutate deroghe, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

L’obiettivo condiviso è quello di promuovere una gestione sostenibile del verde urbano, attraverso un dialogo costante tra Comuni, operatori del settore e associazioni ambientaliste, per garantire la salute degli ecosistemi e contribuire alla qualità della vita urbana. La Lipu invita gli enti locali a visitare il sito www.lipu.it per maggiori dettagli e per accedere ai materiali disponibili.

