Avis adotta uno spazio verde in Piazza Cavour: martedì 8 marzo l’inaugurazione

5 Marzo 2022

Livorno 5 marzo 2022

Dare e ricevere. Non c’è soluzione di continuità rispetto a questo scambio che da sempre caratterizza il rapporto tra Avis Comunale Livorno e la sua città. Il gesto volontario, anonimo e gratuito di tutti i livornesi e le livornesi che ogni giorno si recano al Centro trasfusionale di Livorno per donare sangue e plasma alimenta una cultura fatta di solidarietà, responsabilità e aiuto verso il prossimo che ha una forte ricaduta a livello sociale e di salute collettiva.

Per questo Avis Livorno rinnova l’invito e un ringraziamento a tutta la città, verso cui rilancia ogni anno il suo impegno

Martedì 8 marzo l’inaugurazione dello spazio verde adottato da Avis Livorno in pieno centro

Si trova in piazza Cavour e, dopo l’intervento di riqualificazione effettuato da una ditta specializzata incaricata dalla stessa Avis, sarà presentato alla città proprio il giorno della Festa della Donna.

L’appuntamento e alle ore 11.30 per il taglio del nastro in piazza Cavour, dove oltre ai membri dell’associazione ci saranno rappresentanti delle istituzioni per salutare la riconsegna alla città di un’area verde che Avis Livorno curerà nel tempo anche a livello di manutenzione.

Matteo Bagnoli, Presidente di Avis Comunale Livorno afferma:

Siamo orgogliosi di inaugurare questo spazio verde che, in questo momento, rappresenta anche un simbolo importante di ripartenza.

Doniamo alla città un’area importante in una piazza storica e ce ne prenderemo cura nel tempo.

È anche un modo per esprimere la nostra riconoscenza verso tutta la cittadinanza per l’impegno e la risposta costante rispetto alla chiamata al dono.

Ringraziamo tutti i donatori e le donatrici, così come il nostro staff, l’Amministrazione comunale e tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto.

Lo spazio sarà corredato da un cartello recante la scritta “Spazio verde adottato da Avis Comunale Livorno” e con un QR Code che rimanderà al nostro sito internet www.avislivorno.it, con tutte le informazioni per iscriversi alla nostra associazione e diventare donatori”.

Dato che l’evento cade in occasione della Festa della Donna, verrà distribuito un piccolo omaggio floreale a tutte le donne.

