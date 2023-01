Home

Avis apre un punto informativo al Mercato Centrale

27 Gennaio 2023

Livorno, 27 gennaio 2023

Il Mercato Centrale di Livorno si arricchisce di un nuovo punto informativo sulle tematiche della salute, a disposizione dei cittadini.

L’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la richiesta del presidente di AVIS Livorno, Matteo Bagnoli, di poter allestire uno spazio all’interno del mercato

Il punto Avis, aperto un giorno alla settimana, sensibilizzerà i frequentatori del Mercato sull’importanza della donazione del sangue e del plasma.

Il punto informativo, presso il quale sarà anche possibile prendere gli appuntamenti per le donazioni, sarà aperto tutti i giovedì dalle 10.30 alle 12.30, fino al 31 marzo (per il momento).

La postazione si trova all’interno del Mercato coperto, in corrispondenza con l’ingresso di via del Testa, nei pressi della guardiola di vigilanza, nello stesso spazio riservato, tutti i martedì dalle 10.30 alle 13, alla SVS Pubblica Assistenza per attività di assistenza gratuita ai cittadini per l’accesso alle principali piattaforme sanitarie della Regione Toscana, per la prenotazione di visite mediche, prelievi e vaccinazioni, cambio medico, consultazione referti, richieste di esenzione, informazioni sulle pratiche di invalidità e tanto altro.

“Sono molto soddisfatto – dichiara l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – che il Mercato delle Vettovaglie, uno dei luoghi più significativi per la storia, la promozione ed il commercio della città, diventi anche un luogo per coinvolgere la cittadinanza sul tema della donazione del sangue. Si tratta di una iniziativa sociale di grande importanza e altruismo”.

AVIS Livorno è costituita da volontari che sulla donazione e sull’educazione alla salute si impegnano quotidianamente, come previsto dallo statuto associativo e dall’incarico conferito dalla Regione Toscana tramite l’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Perché il sangue è un bene prezioso e la donazione è un dovere civico, un piccolo grande gesto d’amore verso chi necessita di una o più trasfusioni.

Il punto informativo del giovedì mattina è curato da giovani volontari del servizio civile.

L’iniziativa è stata inaugurata giovedì 26 gennaio. Nella foto, i due volontari Francesca Vasoli e Matteo Frangioni, accompagnati per l’occasione da Bruno Bastogi e Claudio Mazzi, rispettivamente vicepresidente e consigliere di Avis Livorno.

