Avis, presentati l'assemblea annuale dei soci e il torneo di beneficenza "Mettiamoci il cuore"

16 Marzo 2023

Avis, presentati l’assemblea annuale dei soci e il torneo di beneficenza “Mettiamoci il cuore”

Livorno 16 marzo 2023

Donare il sangue per fare del bene, è la parola d’ordine dell’Avis Comunale Livorno che nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale ha presentato l’annuale assemblea dei soci, il torneo di beneficenza “Mettiamoci il cuore” e ha premiato i donatori benemeriti che non potranno essere presenti all’assemblea.

A fare gli onori di casa il sindaco Luca Salvetti e l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, per Avis Livorno erano presenti il presidente Matteo Bagnoli, Claudio Mazzi consigliere di Avis e organizzatore del torneo e alcuni soci, oltre a una rappresentanza della Polizia Municipale che con la sua squadra parteciperà al torneo triangolare di calcio.

25 marzo, alle ore 10, al Cisternino di Città, si terrà l’assemblea annuale dei soci, un importante momento di confronto tra i soci iscritti all’associazione per discutere degli obiettivi raggiunti nell’ultimo anno e per definire le linee guida per il futuro. Durante l’assemblea saranno presentati i principali risultati dell’anno appena trascorso e verranno illustrati i progetti futuri di AVIS Livorno.

Al termine dell’assemblea saranno premiati i donatori benemeriti che rappresentano un esempio di impegno altruistico e solidarietà nei confronti della comunità.

A seguire, nel pomeriggio, al Nuovo Centro Coteto si terrà il torneo triangolare di calcio per beneficenza “Mettiamoci il cuore”. Dopo il saluto iniziale del presidente di Avis Livorno, alle 14,30 avrà inizio il torneo che si concluderà alle 17 con l’esibizione della fanfara dell’Accademia Navale e alla 17,15 le autorità saluteranno e premieranno i vincitori.

“La città di Livorno è sempre stata un riferimento a livello regionale nell’ambito delle donazioni di sangue, – ha affermato il Sindaco – nella partecipazione e nel coinvolgimento dei singoli cittadini, degli enti e delle associazioni. A me fa particolarmente piacere sapere che Livorno è considerata come un’ancora di salvezza nei casi di necessità sanitaria e questo conferma il grande cuore dei livornesi”.

Matteo Bagnoli, presidente di Avis Comunale Livorno, dopo aver ringraziato il Sindaco per l’ospitalità ha presentato gli eventi di sabato 25 marzo ed ha parlato di numeri: “che sono positivi, rispetto all’anno precedente infatti registriamo 52 donazioni in più. Al 31 dicembre del 2022 abbiamo superato le 8000 donazioni e in Toscana continuiamo ad essere la realtà più virtuosa. Avis è presente a Livorno da 68 anni, abbiamo una importante tradizione e mi piace ripetere che la donazione i livornesi ce l’hanno nel sangue! L’attività della donazione di plasma e sangue deve essere intensificata e anche chi non può donare faccia passaparola, per far capire quanto è importante aiutare il prossimo, anche perché – aggiunge Bagnoli – dono per gli altri, ma potrebbe servire a me”.

