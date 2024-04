Home

Avis torna con "DonArti Livorno" dal 6 aprile presso l'ex cinema Aurora

2 Aprile 2024

2 Aprile 2024

Avis torna con "DonArti Livorno" dal 6 aprile presso l'ex cinema Aurora

Livorno, 2 Aprile 2024 – ”DonArti Livorno” è un progetto che nasce dalla volontà di contribuire alla consapevolezza della donazione del sangue, che a sua volta necessita di una rete sinergica e collaborativa di enti, professionisti e persone che si muovono per lo più a titolo volontario.

Per sensibilizzare e sottolineare l’importanza di una cultura del dono a tutto tondo, ma in particolare tra i giovani: cittadini ereditari e donatori ideali in tutti i casi, Avis Comunale Livorno da qualche anno ha dato vita ad una serie di iniziative, tra queste la realizzazione del brano e del video testimonial della campagna 2021 “Non è mai abbastanza”.

Il successo del brano e del video, proiettato negli schermi delle principali metropolitane d’Italia, ha portato all’ideazione da parte degli stessi autori Lorenzo Iuracà e Mikol Zanni e del Polo Artistico Vinile: della prima edizione di DonArti Livorno, accolto favorevolmente da Avis Comunale Livorno che ne ha permesso la realizzazione ed ha continuato a credere nel progetto.

Dopo il successo della prima edizione, “DonArti Livorno 2” torna il 6 Aprile presso l’Ex Cinema Aurora e torna per dare spazio alle opere di quanti hanno sentito l’esigenza di veicolare un messaggio aperto al concetto di “dono” a 360gradi che resterà nel tempo e continuerà a far riflettere e/o a sensibilizzare attraverso i gadget e la diffusione nei circuiti social e sociali delle associazioni coinvolte.

Infatti, Avis Comunale Livorno per questa seconda edizione ha allargato le braccia alle altre Avis territoriali: Avis Rosignano, Cecina, Piombino e le sezioni di Avis intercomunale di Collesalvetti, Crespina, Lorenzana, Fauglia ed Orciano Pisano, ma anche ad altre associazioni del dono come AIDO (associazione italiana donatori di organi), ADMO ( associazione donatori midollo osseo) ed il patrocinio del Comune di Livorno – Il progetto è stato finanziato da Regione Toscana e Ministero del lavoro.

Dopo una proroga di circa due settimane; le iscrizione si sono ufficialmente chiuse il 15 marzo scorso. I referenti delle tre discipline del Polo Artistico Vinile ( contenitore della testata giornalistica tematica La Redazione Online e dell’etichetta discografica iPERi Recording Label che promuoverà l’album con le canzoni dedicate alla donazione), insieme ad Avis Comunale Livorno e le altre Onlus, hanno selezionato le opere relative alle tre discipline: fotografia, poesia breve e canzone, scegliendo le più pertinenti e significative. Queste, insieme ad ospiti e momenti di riflessione, costituiranno la scaletta della seconda edizione del festival.

Per avvicinare i giovani ad alcune tematiche è importante ideare iniziative capaci di partecipare all’educazione sociale, anche attraverso una “cultura trasversale” del dono, della solidarietà e dell’empatia. Occorre praticare l’umanità qui ed ora ed ogni giorno, ecco perchè è un progetto che si sviluppa in tre fasi diluite nel tempo: contest, festival ed album.

Le iscrizioni si erano aperte diversi mesi fa sul sito www.donartilivorno.it dove è presente il regolamento e che a giorni verrà aggiornato con i nuovi esiti. Proprio per dare il tempo di pensare, ideare, creare e realizzare poesie, fotografie e canzoni che trattano un argomento difficile da rappresentare, come la donazione di sangue, organi, midollo osseo ecc.

Chiunque sia stato selezionato è parte del progetto, tuttavia un solo brano musicale sarà testimonial della campagna di sensibilizzazione e sapremo chi è durante il festival che si terrà il 6 aprile. Sabato 6 aprile 2024 sarà l’occasione per vivere un evento motivante, incoraggiante, con temi sensibili all’insegna della condivisione e dell’umanità.

I brani selezionati costituiranno invece l’album “DonArti Livorno 2” e il messaggio continuerà a circolare – esattamente come il primo album con 8 canzoni dedicate alla donazione del sangue “Donarti Livorno 1” .

Responsabile della parte esecutiva e della direzione artistica è il Polo Artistico Vinile, il quale ha pensato ad un evento inclusivo in grado di coniugare tematiche che sentono il bisogno di una maggiore attenzione e conoscenza: all’arte. In particolare alla musica e alla canzone che ha un enorme potere comunicativo e dalla cui realizzazione del brano testimonial è partito tutto.

In coerenza ha scelto ulteriori due forme di espressione artistica: fotografia e poesia breve; che le associazioni coinvolte potranno usare per sensibilizzare e ricordare il loro operato. Tutti adoriamo le belle immagini e gli aforismi.

Il Polo Artistico Vinile ha tra le sue finalità statutarie quella di sostenere la creazione d’autore, soprattutto relativa al cantautorato di nuova generazione e a prestare particolare attenzione alla crescita ed il benessere personale, affiancando “cultura e sociale”, perchè il benessere culturale inizia dall’integrazione sociale e non hanno confini, anzi si alimentano vicendevolmente.

Il progetto “DonArti” è costituito da tre fasi e non fa eccezione DonArti Livorno 2: Contest – Festival – Album.

Siamo giunti al Festival, seguirà l’Album. (Donarti Livorno2).

Come per la precedente edizione, una band accompagnerà i cantanti che si esibiranno dal vivo, tra questi; selezionato da una giuria di qualità verrà individuato il brano testimonial della nuova campagna; tutti i brani che si esibiscono al festival saranno nella compilation “DonArti Livorno 2” e parteciperanno alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura del dono. Durante la serata di spettacolo e riflessione, Gabriele Puccetti (cantautore- doppiatore- artista eclettico) leggerà le poesie selezionate, mentre le fotografie verranno proiettate.

Nella band i promotori di DonArti Livorno. Lorenzo Iuracà per l’occasione sarà alla batteria, Mikol Zanni ai cori insieme a Valentina Caturelli. La conduzione della seconda edizione del festival è affidata ai Phrones, mentre; al pianoforte ci sarà Alex Bimbi, alle chitarre Nicola Barontini e Giovanni Giustiniano e al basso Simone Velotto. Tra le opere selezionate in questa seconda edizione; anche canzoni e poesie di artisti non vedenti che confermano l’importanza di mettere in atto progetti come DonArti.

Il logo è stato realizzato dal vignettista Andrea Pazzaglia in arte Gentaku Pazy.

Artisti ed opere selezionate:

Claudio Caroti “Donare Libertà” – fotografia

Eleonora Signorini “Il dono della vita” – fotografia

Elisa Heusch “Magia di Note all’alba”-fotografia

Gesuela Bomboi “Nutrimento”-fotografia

Marco Grassi “Il dono del canto”-fotografia

Piero Pitigliano “la donazione del polline” – fotografia

Serafino Fasulo “Condivisione” fotografia

Alessandro Giordani “La fccia nascosta” (poesia breve)

Ayachi Karima “Consapevolezza”(poesia breve)

Carla Gazzineo “Dona” (poesia breve)

Getano Granieri “Io non sono niente” (poesia breve)

Giuliana Bizzi “Il dono” (poesia breve)

Isabella Soverino “Sguardi d’amore” (poesia breve)

Michela Castello “Al sole” (poesia breve )

Andrea Iuracà “Donarti” (canzone)

Patrizia Carlotti “ Un grido d’amore” (canzone)

Alessio Santacroce feat Cayenna “Il dono” (canzone)

Alessio Santacroce feat Cayenna “Cuore in fiamme ” (canzone)

Manu Cielo “Avis è amore” (canzone)

“Soprattutto d’estate” del cantautore Giuliano Panattoni da DonArti Livorno 1, passerà il testimone ad uno dei brani sopra.

Il Festival “DonArti Livorno2” avrà luogo il 6 aprile presso l’ExCinema Aurora in via Ippolito Nievo 28 a Livorno alle ore 21.