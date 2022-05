Home

#Avisradiogiovani, 1° appuntamento il 19 maggio

18 Maggio 2022

Livorno 18 maggio 2022

Domani, giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 19 alle ore 23 si terrà l’appuntamento introduttivo di #AVISRADIOGIOVANI

il primo incontro di natura organizzativa avrà luogo presso la sede Avis Comunale Livorno (Viale Carducci, 16 -LI) con i giovani che vorranno prendere parte attivamente alla realizzazione dei podcast e che sono invitati a partecipare

Dal prossimo giovedì, ogni settimana otto dirette live verranno trasmesse da l’auditorium del Polo Artistico Vinile (via Salvatore Orlando, 28- LI)

L’ultima diretta live è prevista per il prossimo 4 Agosto in occasione di Effetto Venezia presso l’associazione Thisintegra

e naturalmente ONLINE, clicca quiin condivisione sul sito di Avis Comunale Livorno

L’iniziativa promossa da Avis Comunale Livorno #AVISRADIOGIOVANI è Patrocinata dal Comune di Livorno e realizzata in collaborazione con Avis Intercomunale Collesalvetti e Pubblica Assistenza.

Il progetto è stato realizzato a valere sul bando “Siete Presente.

Con i giovani per ripartire” promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione Livorno.

