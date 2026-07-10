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Avs. Alla festa regionale a Piombino, grande successo per il primo appuntamento con Massimo Giannini e il suo libro “La Sciamana”

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10 Luglio 2026

Avs. Alla festa regionale a Piombino, grande successo per il primo appuntamento con Massimo Giannini e il suo libro “La Sciamana”

Piombino (Livorno) 10 luglio 2026 Avs. Alla festa regionale a Piombino, grande successo per il primo appuntamento con Massimo Giannini e il suo libro “La Sciamana”

Centinaia di persone di mercoledì sera hanno riempito gli spazi del Liz e del corso principale di Piombino per il primo appuntamento di “Terra! – Nessuno si salva da solo”, la festa regionale toscana di Alleanza Verdi Sinistra.

Un’affluenza che conferma quanto il territorio piombinese sappia rispondere con partecipazione ed entusiasmo quando si propongono momenti di riflessione politica e culturale di qualità.

Protagonista della serata il giornalista Massimo Giannini, editorialista di Repubblica e volto noto di numerose trasmissioni televisive, che dialogando con Pietro Forti, inviato politico di Will Media, ha presentato il suo ultimo libro “La Sciamana”, un’analisi lucida e documentata del rapporto Tra Trump e Meloni, anche alla luce dell’attualità, dell’ascesa al potere della premier e della sua esperienza di governo.

Il pubblico ha seguito con grande attenzione un confronto che ha saputo intrecciare l’analisi giornalistica con gli interrogativi più urgenti sulla tenuta democratica del Paese.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato, al Liz Bar, al circolo di Sinistra Italiana di Piombino per l’organizzazione della serata, e naturalmente a Massimo Giannini e Pietro Forti per aver accettato di aprire “Terra!” con un appuntamento di così alto livello.

La festa regionale di Avs continua per tutto il mese di luglio al Bar Liz di Piombino, con un calendario di iniziative che confermano la volontà di Alleanza Verdi Sinistra di essere presente e radicata su questo territorio, con proposte politiche concrete e momenti di approfondimento aperti a tutta la cittadinanza.

Prossimo appuntamento martedì 14 luglio alle ore 21 con il giornalista Fabio Salamida che presenterà i suoi ultimi due libri “La rivalsa del nero” e “Ciuf! Ciuf! I treni, maledizione!”.