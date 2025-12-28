Home

Provincia

Collesalvetti

Avvallamenti sulle strisce pedonali di Stagno e “case che ballano”, scontro in Consiglio comunale: “Risposte vaghe e nessun ripristino”

Collesalvetti

28 Dicembre 2025

Avvallamenti sulle strisce pedonali di Stagno e “case che ballano”, scontro in Consiglio comunale: “Risposte vaghe e nessun ripristino”

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 28 dicembre 2025 Avvallamenti sulle strisce pedonali di Stagno e “case che ballano”, scontro in Consiglio comunale: “Risposte vaghe e nessun ripristino”

La questione degli avvallamenti delle strisce pedonali lungo la via Aurelia, a Stagno, torna al centro del dibattito politico e istituzionale. In Consiglio comunale si è infatti acceso il confronto sull’interpellanza presentata dal consigliere della Lega Massimo Petri, che ha chiesto chiarimenti sui tempi e sulle modalità degli interventi di messa in sicurezza in corrispondenza del civico 52 e degli edifici limitrofi.

Un tema tutt’altro che secondario, perché – come sottolineato dallo stesso Petri – ogni giorno che passa la situazione per i residenti coinvolti sembrerebbe peggiorare, tra vibrazioni continue, rumori e segni evidenti di cedimento strutturale, attribuiti al passaggio dei mezzi pesanti sull’Aurelia.

Nel corso della discussione consiliare, il consigliere leghista ha contestato duramente le risposte fornite dall’assessore Mila Giommetti, definendole inesatte e poco chiare, soprattutto per quanto riguarda i presunti ripristini già effettuati.

«Non è esatto quanto rappresentato dall’assessore sui lavori alle strisce pedonali e sulla facciata del palazzo», ha dichiarato Petri, parlando di una situazione di sostanziale stallo.

Secondo quanto emerso, l’avvio dei lavori di messa in sicurezza risulterebbe rallentato da una complessa vicenda legale, legata a contestazioni tra i condomini e l’impresa incaricata. Una situazione che avrebbe comportato ritardi nell’apertura dei cantieri, in attesa di chiarimenti tra legali e compagnie assicurative. La copertura per i danni, come riferito in aula, ammonterebbe a circa 18mila euro.

A essere coinvolti sarebbero diversi civici: il 30 e il 64 per i problemi legati ai rumori, dal 48 al 58 per i cedimenti strutturali. Numeri che restituiscono la dimensione di un problema diffuso, non limitato a un singolo edificio.

Dopo il Consiglio comunale, Massimo Petri ha effettuato un nuovo sopralluogo nel tratto interessato della via Aurelia. Da quanto rilevato, non risulterebbero interventi di ripristino né sugli attraversamenti pedonali né sulle facciate degli edifici. L’impalcatura presente sarebbe stata installata direttamente dai proprietari, come misura di sicurezza, per evitare la caduta di calcinacci sulla strada e sui passanti.

Qui il passaggio di una bisarca sul passaggio pedonale avvallato a Stagno del 25 novembre

A dare voce alla rabbia e alla frustrazione dei residenti è Andrea Auteri, uno dei condomini interessati:

«Non sono stati fatti ripristini sulla facciata. L’unico intervento è stato a mie spese: 500 euro per l’impalcatura, 750 euro per i vetrini e 1.950 euro per gli oscillometri. Sei mesi fa ci furono dei lavori solo perché era stato sbagliato il manto stradale».

Auteri ha inoltre smentito l’esistenza di una comunicazione ufficiale e costante con l’amministrazione comunale. «Non c’è una messaggistica ufficiale con il sindaco – ha spiegato – ma solo contatti privati, saltuari e successivi a mie sollecitazioni. L’unica comunicazione ufficiale ricevuta riguarda la rinuncia della ditta a eseguire i lavori. Nessun incontro, nessun confronto sui tempi e sulle modalità degli interventi».

Una situazione che continua a generare incertezza e preoccupazione tra i cittadini, già provati da mesi di disagi. La Lega di Collesalvetti, per voce della segretaria Laura Petreccia, ha ribadito l’intenzione di seguire da vicino l’evolversi della vicenda, annunciando nuove azioni politiche a tutela dei residenti.

Il caso degli avvallamenti di Stagno si inserisce così in una problematica più ampia, che da tempo vede i cittadini chiedere risposte concrete, tempi certi e interventi risolutivi su un’arteria fondamentale come la via Aurelia, dove il traffico pesante continua a incidere sulla sicurezza e sulla vivibilità delle abitazioni.

Avvallamenti sulle strisce pedonali di Stagno e “case che ballano”, scontro in Consiglio comunale: “Risposte vaghe e nessun ripristino”