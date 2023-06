Home

Avvisi allerta meteo su cellulare, da oggi i test di IT-Alert

28 Giugno 2023

Avvisi allerta meteo su cellulare, da oggi i test di IT-Alert

Livorno 28 giugno 2023 – Avvisi allerta meteo su cellulare, da oggi i test di IT-Alert

IT-Alert: Il nuovo sistema di avviso di allerta meteo su cellulare per la protezione civile

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha sviluppato un innovativo sistema di comunicazione in tempo reale chiamato IT-Alert, che sarà testato in Toscana a partire dal 28 giugno. Questo sistema permetterà di inviare avvisi direttamente ai telefoni cellulari durante situazioni di emergenza e eventi catastrofici.

IT-Alert è un servizio pubblico che invia messaggi utili agli utenti dei dispositivi presenti in una determinata area geografica, al fine di fornire informazioni tempestive e ridurre l’esposizione al pericolo. I messaggi vengono inviati tramite la tecnologia cell-broadcast, che consente di raggiungere un gruppo di celle telefoniche vicine all’area interessata dall’emergenza. Questo sistema funziona anche in caso di limitata copertura di rete o di congestione della banda telefonica.

Non è necessario scaricare un’app specifica per ricevere i messaggi IT-Alert, ma è consigliabile verificare la configurazione del dispositivo, specialmente in caso di aggiornamenti del sistema operativo o ripristino di backup. Le impostazioni di notifica dipendono dal modello di cellulare, dal sistema operativo e dalla versione installata.

I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

I test di IT-Alert inizieranno il 28 giugno nelle regioni della Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna, coinvolgendo gradualmente tutti i territori entro la fine del 2023.

Questi test permetteranno di valutare l’efficacia del sistema di invio e ricezione dei messaggi.

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, hanno presentato il calendario delle attività previste, sottolineando l’importanza di IT-Alert come nuovo strumento di allarme pubblico.

Con IT-Alert, l’Italia si dota di un sistema moderno e efficiente per informare direttamente la popolazione durante situazioni di emergenza, integrando le già esistenti modalità di informazione e comunicazione.

Ecco il calendario delle date al momento previste:

28 giugno in Toscana;

30 giugno in Sardegna;

5 luglio in Sicilia;

7 luglio in Calabria;

10 luglio in Emilia-Romagna.

Entro la fine del 2023 verranno effettuati i test nelle altre Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento.

I test consentiranno di far conoscere IT-alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti; potrebbe raggiungere i territori interessati, integrando le modalità di informazione e comunicazione e gli strumenti già a disposizione.

