6 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 dicembre 2025 Avvisi di garanzia Scapigliato, l’intervento dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo è stata informata della notifica di un avviso di garanzia all’amministratore unico e a un dirigente di Scapigliato Srl, nell’ambito dell’inchiesta relativa all’incendio che ha interessato l’impianto lo scorso 28 giugno.

Si tratta di un atto dovuto, volto a garantire la piena chiarezza dei fatti attraverso gli strumenti previsti dalla legge. L’Amministrazione ribadisce che un avviso di garanzia non implica alcun addebito né presuppone responsabilità, ma tutela il diritto degli interessati a partecipare pienamente alle attività investigative.In questo contesto, l’Amministrazione comunale desidera esprimere la propria totale fiducia nei confronti dell’amministratore unico ing. Francesco Girardi, professionista di comprovata esperienza, che al momento dell’evento era in carica da meno di due mesi, e del dirigente coinvolto nel procedimento.Si coglie inoltre l’occasione per sottolineare la professionalità, la competenza e il senso di responsabilità dimostrati dal personale di Scapigliato sia durante l’emergenza sia nelle fasi successive, contribuendo in modo determinante alla gestione dell’incendio e alla tutela della sicurezza pubblica.L’Amministrazione è fiduciosa che l’inchiesta in corso, necessaria per accertare con precisione le cause dell’evento, potrà concludersi rapidamente e senza alcun addebito per i soggetti coinvolti, restituendo piena serenità a tutti gli operatori.