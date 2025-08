Home

5 Agosto 2025

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della palestra delle scuole “Campana”

E’ pubblicato sul sito del Comune un avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione per l’affidamento della concessione in uso e gestione in orario extrascolastico della palestra delle scuole “Campana”.

Qui il bando con tutti i dettagli: Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento della concessione in uso e gestione in orario extrascolastico della palestra scolastica Campana – Città di Livorno

La struttura potrà essere utilizzata per la promozione delle discipline sportive attraverso un progetto a carattere sociale e inclusivo, rivolto in particolare:

• ai giovani, per favorire la pratica sportiva e contrastare l’abbandono scolastico;

• agli adulti e agli anziani, per incentivare l’attività motoria e il benessere psicofisico;

• alle persone con disabilità o in situazioni di disagio, per sostenere percorsi di recupero e inclusione.

1) Il bando è rivolto alle società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.).

2) L’utilizzazione della palestra potrà avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario scolastico ai sensi dell’art. 6 c.4 del D.lgs. 38/2021. L’affidatario utilizzerà l’impianto per le attività sportive dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 23.00, la domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

3) La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Livorno, in Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 30 settembre 2025.

