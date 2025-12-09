Avviso di sciopero, Aamps: possibili rallentamenti del servizio
Livorno 9 dicembre 2025 AVVISO DI SCIOPERO, AAMPS: POSSIBILI RALLENTAMENTI del servizio
AAMPS/RetiAmbiente informa che in occasione dello sciopero generale, proclamato dalle sigle sindacali CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Fiadel per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, i servizi rivolti alla cittadinanza potranno non essere erogati o subire dei rallentamenti (saranno garantiti i servizi minimi essenziali negli ospedali, nelle scuole, ai mercati, etc.).
Nell’eventualità in cui il servizio di raccolta non venisse effettuato, gli utenti sono invitati a ritirare i contenitori o i sacchi esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per il medesimo materiale.
Ci scusiamo anticipatamente per i disservizi che potranno verificarsi, includendo anche la possibile operatività parziale del Centro di raccolta di Via Cattaneo 81.
Per segnalare eventuali criticità: numero verde 800-031.266, info@aamps.livorno.it, facebook/instagram/mobile app (“Aamps Livorno”).