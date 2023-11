Home

9 Novembre 2023

Livorno 9 novembre 2023 – Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per il recupero e successivo utilizzo dell’ex Cinematografo delle Terme del Corallo

Il Comune di Livorno ha pubblicato sul proprio sito un avviso di manifestazione d’interesse per il recupero e successivo utilizzo dell’ex Cinematografo delle Terme del Corallo.

L’avviso, che parte da una proposta presentata nei giorni scorsi all’Amministrazione Comunale, è rivolto agli Enti del Terzo Settore in vista di un procedimento di co-progettazione per il recupero della struttura che ad oggi risulta in disuso e non compresa nel piano di recupero che riguarda il complesso delle Terme.

L’intenzione è quella di recuperare la struttura per un successivo utilizzo come cinema d’essai.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro le ore 12 del 27 novembre.

Il tavolo di co-progettazione si aprirà subito dopo la scadenza dell’avviso con tutti i soggetti che avranno manifestato interesse dichiarando di poter mettere risorse economiche e professionali sul recupero della struttura denominata Cinematografo.

Per le informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i requisiti, consultare l’avviso completo al seguente link: https://www.comune.livorno.it/avviso/avviso-manifestazione-interesse-finalizzato-allidividuazione-soggetti-del-terzo-settore-co.

Per informazioni è possibile scrivere una mail all’Ufficio Cultura, Spettacolo e Rapporti con l’Università all’indirizzo: vcioni@comune.livorno.it o chiamare ai numeri 0586 824515, 0586 820587, 0586 824519.

