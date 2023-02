Home

Cronaca

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’Albo dei Rilevatori Statistici

Cronaca

9 Febbraio 2023

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’Albo dei Rilevatori Statistici

Livorno, 9 febbraio 2023

In ottemperanza dell’art. 9 del Disciplinare dell’Albo comunale dei Rilevatori Statistici, l’Ufficio Sit Open Data e Statistica del Comune di Livorno rende noto che dalla data dell’8 febbraio fino al 23 marzo sono aperti i termini per la presentazione di nuove domande di iscrizione all’Albo stesso. Pertanto, chiunque, in possesso dei requisiti, sia interessato può fare domanda di iscrizione nell’apposita banca dati dei rilevatori denominata “Albo dei Rilevatori Statistici” del Comune di Livorno.

Attenzione: trattandosi di aggiornamento straordinario, i soggetti attualmente iscritti DOVRANNO presentare nuovamente la domanda.

Requisiti per l’iscrizione:

avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno;

idoneità fisica all’impiego;

avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

età non inferiore a 18 anni;

residenza nel Comune di Livorno o nei Comuni del territorio regionale;

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente. Per i cittadini extracomunitari il titolo di studio dovrà essere equivalente a quelli sopra indicati oltre che riconosciuto in Italia;

saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);

esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;

essere automunito per gli spostamenti da effettuarsi sul territorio comunale;

godimento dei diritti politici;

non avere procedimenti penali in corso;

non avere avuto condanne penali, ne’ essere stati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

• non essere stato destituito da precedente incarico di rilevatore statistico da parte del Comune di Livorno o da parte di altro soggetto facente parte del SiStaN;

• non essere dipendente del Comune di Livorno;

• non essere titolare e/o socio e/o dipendente né avere rapporti di parentela entro il 2° grado con rappresentanti o soci di impresa che intrattiene (od ha intrattenuto negli ultimi 3 anni) rapporti contrattuali di lavoro con l’Ufficio Comunale di Statistica.

Scadenza delle domande e modalità di presentazione

Ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare dell’Albo, per questo aggiornamento straordinario saranno tenute in considerazione solo le domande pervenute entro il 23 marzo 2023.

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità :

• inviate con PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.livorno@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto “Albo Rilevatori Statistici”;

• inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Livorno, p.za del Municipio, n. 1 cap 57123 Livorno, riportando sul plico l’oggetto “Albo Rilevatori Statistici”

• direttamente all’ufficio Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico.

Dove reperire informazioni

Copia del disciplinare dell’Albo è reperibile sul sito web dell’Ufficio Statistica del Comune di Livorno all’URL: http://mizar.comune.livorno.it/statistica/

Copia del modulo di iscrizione può essere reperita sul sito web del Comune di Livorno, sezione “Procedure e modulistica” (URL : http://moduli.comune.livorno.it/modulistica/ ), sotto-sezione “statistica”.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Uff. Statistica del Comune di Livorno (tel. 0586 820 305/233, email : statistica@comune.livorno.it).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin