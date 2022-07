Home

Avvistato all’Elba il super yacht Illusion V costruito da Benetti e appartenete al miliardario Brett Palos

23 Luglio 2022

Ecco com'è il lussuoso super yacht

Isola d’Elba (Livorno), 23 giugno 2022

L’isola d’Elba ancora meta preferita dei multimiliardari che scelgono le sue acque come luogo da raggiungere con i loro super yacht

In questi giorni all’isola d’Elba è stato avvistato il superyacht dal valore di 45 milioni di euro che appartiene a Brett Palos, promotore immobiliare inglese il cui patrimonio si aggira intorno ai 5 miliardi di euro

L’Illusion V è un super yacht costruito e sviluppato dal cantiere di Livorno di Benetti in collaborazione con l’ufficio di progettazione di Green & Mingarelli per la decorazione di interni ed esterni.

Misura un 58 metri (190,29 piedi) di lunghezza e può raggiungere una velocità di 15,5 nodi. Al suo interno ha sei cabine per dodici ospiti e un equipaggio totale di tredici persone.

Il super-yacht da sogno, emana un alone di opulenza ed eleganza in ogni suo angolo. Legni pregiati, marmo, finiture uniche e particolari caratterizzano l’ambiente. All’interno dominano le tonalità del bianco e del crema, che creano un forte contrasto cromatico con i dettagli e le finiture di legno di quercia scuro e lucidissimo.

Cristalli, sete pregiate e meravigliose sculture arricchiscono l’ambiente. Ampie finestre e lampade dal design unico lo riempiono di una luce calda che contribuisce a rendere l’insieme ancora più accogliente e “familiare”.

Il leitmotiv nelle decorazioni è quello della rosa; fiore delicato ed elegante, impreziosisce pareti, pavimenti, componenti d’arredo e persino lenzuola e tappeti rinnovandosi e modificandosi ogni volta, senza risultare mai banale o noioso.

Il salone è incredibilmente ampio e offre numerose possibilità di seduta. Lunghi e accoglienti divani, comodi pouf, sedie di design e poltrone invitano gli ospiti a riunirsi al tavolo, sentendosi a proprio agio in un ambiente così raffinato e curato.

L’Illusion V può ospitare fino a 12 persone, a cui si aggiungono i 13 membri dell’equipaggio; un numero decisamente elevato, pensato per permettere agli occupanti di rilassarsi senza dover pensare a nessuna mansione da svolgere.

Nelle aree esterne a dominare la scena è il legno di cocco. Uno degli aspetti più innovativi della progettazione di questa imbarcazione è stata infatti la decisione di utilizzare un legno insolito; riuscendo a renderlo sofisticato e di classe, nonché unico.

Jacuzzi, barbecue, wet bar e lettini prendisole contribuiscono a rendere speciali le crociere a bordo di questo incredibile yacht. Vi sono 4 ponti, che permettono la creazione di zone d’ombra perfette per fuggire al caldo delle giornate più afose senza dover rinunciare all’aria fresca.

A bordo non manca tutta l’attrezzatura necessaria per poter svolgere qualunque tipo di sport acquatico: dalle immersioni alla pesca, dai gonfiabili al Jetovator; che sfruttando la propulsione del getto d’acqua raggiunge la velocità di 40 km/h e permette di effettuare incredibili manovre in aria

Per le giornate di brutto tempo o per rilassarsi, l’area inizialmente pensata per l’ufficio è stata poi adibita a cinema privato, con uno schermo piato enorme e comodi divani. In base alle necessità, questa area può trasformarsi in una settima cabina.

Su questa imbarcazione tutto è pensato per garantire il massimo comfort, tutto è perfettamente “abitabile” ed accogliente: l’obiettivo era creare un ambiente che potesse essere vissuto al 100% da una famiglia numerosa e dai suoi ospiti. L’Illusion V è un capolavoro che sbalordisce e ammalia, un vero paradiso galleggiante.

Le foto del super yacht Illusion V di Brett Palo sono state pubblicate sulla pagina Facebook di Isola d’Elba, vacanze, info, foto e curiosità da Serena Trombetta

