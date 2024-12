Home

6 Dicembre 2024

Azienda agricola viola normativa sui prodotti fitosanitari, multa da 2mila euro

Piombino (Livorno) 6 dicembre 2024 Azienda agricola viola normativa sui prodotti fitosanitari, multa da 2mila euro

L’Arma della provincia di Livorno è attiva nei controlli di settore a prioritaria tutela dell’ambiente in relazione ai rispettivi comparti di specialità anche nell’attuale e delicato ambito del monitoraggio delle condotte connesse all’utilizzo di fitofarmaci specialmente nel settore agricolo.

In tale ambito i Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina, nell’ambito delle costanti attività ispettive e di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente, a seguito di verifiche effettuate in un’azienda agricola del piombinese hanno rilevato irregolarità di settore in materia di prodotti fitosanitari.

In particolare i militari, all’esito dei controlli eseguiti in un’azienda del settore agricolo, hanno rilevato l’inosservanza dell’obbligo di conservazione e impiego di prodotti fitosanitari in conformità alle indicazioni e prescrizioni d’uso di legge. Per tale violazione, in base alla vigente normativa di settore è stata elevata una sanzione amministrativa dell’importo di 2000 euro, notificata al trasgressore individuato nella società quale figura autorizzata all’utilizzo dei fitofarmaci.