Home

Cronaca

Aziende centenarie: aperto il bando per iscriversi al Registro delle imprese storiche italiane

Cronaca

20 Luglio 2026

Aziende centenarie: aperto il bando per iscriversi al Registro delle imprese storiche italiane

Livorno 20 luglio 2026 Aziende centenarie: aperto il bando per iscriversi al Registro delle imprese storiche italiane

La prima scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre

Un secolo di storia, di sfide superate, di tradizioni tramandate di generazione in generazione e di profondo legame con il territorio: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno invita le aziende delle province di Grosseto e Livorno a presentare la propria candidatura per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. Il bando, infatti, è attualmente aperto per le imprese che hanno già compiuto 100 anni nel 2025 o li compiranno nel 2026 e rappresenta un’importante occasione per valorizzare, premiare e dare visibilità a quelle realtà che hanno contribuito a scrivere la storia economica e sociale del territorio.

Istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Registro ha lo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L’iscrizione, totalmente gratuita, è aperta alle imprese di qualsiasi forma giuridica e operanti in tutti i settori economici, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico, per un periodo non inferiore a 100 anni; le aziende inoltre devono risultare attive, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il versamento del diritto annuale.

Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2026 per le imprese che hanno compiuto 100 anni al 31 dicembre 2025 e fino al 31 luglio 2027 per le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2026.

Le aziende che supereranno l’istruttoria non solo verranno ufficialmente inserite nel Registro Nazionale tenuto da Unioncamere, ma riceveranno uno speciale attestato celebrativo e l’esclusivo marchio “Impresa storica d’Italia”. Questo riconoscimento visivo potrà essere utilizzato dall’azienda nelle attività promozionali, rappresentando un sigillo di garanzia, affidabilità e storicità riconosciuto a livello nazionale. Inoltre, la Camera di Commercio ha in programma un’iniziativa di valorizzazione delle imprese centenarie delle province di Livorno e Grosseto entro la fine dell’anno. La CCIAA ha attualmente 38 imprese storiche e la più antica è attiva addirittura dal 1761.

Il regolamento completo, le modalità operative e la modulistica necessaria per preparare e inviare la propria candidatura sono integralmente disponibili sul sito istituzionale dell’Ente, alla pagina dedicata: www.lg.camcom.it/servizi/registro-nazionale-delle-imprese-storiche