Azimut Benetti investe 90milioni in Toscana con il sostegno della Regione

Cronaca

16 Febbraio 2022

Livorno 16 febbraio 2022

Il gruppo Azimut Benetti investe ancora in Toscana, con il sostegno della Regione

Firmato un protocollo d’intesa con l’azienda assieme ai Comuni di Livorno e Viareggio, dove il gruppo ha proprie sedi operative, con la collaborazione del Consorzio Navigo

Un investimento destinato a rafforzare l’industria della nautica da diporto in Toscana, leader internazionale nella produzione di super e mega yacht.

Il gruppo Azimut Benetti investirà, in tre anni, novanta milioni

Cinquanta milioni saranno destinati a ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ed innovazione di processi produttivi.

L’azienda, fondata nel 1969, è il più grande gruppo privato del settore nautico al mondo; primo costruttore di yacht sopra i ventiquattro metri da oltre venti anni.

Dal 1985 opera a Viareggio con l’acquisizione del cantiere Benetti fondato nel 1873, dal 2003 anche a Livorno con l’acquisizione del cantiere Orlando fondato nel 1866; ed oltre cinquemila sono nella Regione i lavoratori occupati, tra diretti e indotto.

Il 65 per cento del fatturato annuo del gruppo si realizza nella regione, pari a qualcosa come 500 milioni di euro.

“Si tratta di una presenza importante e di un settore strategico, che vogliamo presidiare sul fronte economico; dell’attrazione degli investimenti e dell’innovazione; aiutando lo sviluppo pure di relazioni con le nostre università”. – Spiega il presidente della Toscana, Eugenio Giani

“La nautica da diporto in Toscana vanta un primato mondiale e costituisce una delle più importanti direttrici di sviluppo per l’oggi e il domani, forte dell’integrazione tra grandi aziende e imprese di fornitura fortemente specializzate nella componentistica, l’allestimento, i servizi e il refitting”.

In Toscana si produce infatti il 30 per cento dei megayacht di tutto il mondo.

Sette tra i cantieri toscani sono stabilmente ai primi posti negli ordini mondiali.

“La crescita dell’economia della costa – aggiunge Marras – non può prescindere da questo settore.

La Regione sarà al fianco degli investimenti di Azimut Benetti, come dell’intero distretto”.

In particolare, la Regione Toscana si impegnerà a:

Sosterrà anche programmi di sviluppo capaci di far crescere il turismo, come la realizzazione del nuovo porto turistico in quello mediceo livornese.