Home

Uncategorized

Azimut Benetti porta al salone nautico di Genova due première italiane

Uncategorized

20 Settembre 2023

Azimut Benetti porta al salone nautico di Genova due première italiane

Livorno 20 settembre 2023 – Azimut Benetti porta al salone nautico di Genova due première italiane

Azimut sceglie il Salone Nautico di Genova, in programma dal 21 al 26 settembre 2023, per due anteprime italiane: Magellano 60, crossover progettato per lunghi viaggi a stretto contatto con la natura, e il Nuovo Fly 72, dall’anima sportiva e sofisticata.

Accanto alle novità, Azimut sarà presente al boat show di Genova con il nuovo S7 e con altri modelli rappresentativi della flotta.

Dal 21 al 26 settembre 2023, Genova si trasforma nella capitale italiana della nautica ospitando la 63° edizione del Salone Nautico, espressione dell’eccellenza e del saper fare Made in Italy. Azimut partecipa al salone presentando due novità della stagione al pubblico italiano.

In occasione del Salone di Genova debutta per la prima volta in Italia il Nuovo Fly 72, con gli esterni disegnati da Alberto Mancini e con gli interni a firma dell’architetto e designer Fabio Fantolino, al suo debutto su uno yacht. Il concept studiato da Fantolino per il Nuovo Fly 72 nasce dal desiderio di delineare questo modello con uno sguardo contemporaneo ed elegante.

Gli interni sono pensati con una linea stilistica trasversale, che parte dalle atmosfere esclusive del mondo nautico per approdare alla ricercatezza del design contemporaneo.

Nel progetto del Nuovo Fly 72 questi due mondi si incontrano, creando un immaginario che si ispira ai maestri del design italiano dell’ultimo secolo e che reinterpreta segni iconici definendo uno stile unico.

Una trasversalità progettuale evidente anche nella scelta dei materiali e nelle forme: legno affiancato a materiali preziosi come bronzo e laccati lucidi, forme in equilibrio tra linearità e morbidezza.

Gli esterni sono firmati da Alberto Mancini che, con i suoi progetti, sviluppa il DNA sportivo che ha fatto la storia del design degli yacht Azimut. Con il Nuovo Fly 72 il linguaggio stilistico di Mancini introduce un’inedita pulizia di linea, che enfatizza ulteriormente la tensione scultorea che caratterizza il design della Serie.

Anche Magellano 60 sarà presentato in anteprima italiana al Genova Boat Show.

A firmare gli esterni di Magellano 60, la matita di Ken Freivokh, designer capace di unire sapientemente il mondo della vela a quello più complesso del motore.

Magellano 60, crossover rivolto agli armatori che amano le lunghe navigazioni, si caratterizza per ampi spazi di bordo, che risultano generosi senza compromettere l’eleganza delle linee.

Il Main Deck si estende naturalmente fino al pozzetto, trasformando la poppa in una terrazza dotata di parapetto trasparente per una Infinity Terrace affacciata sull’acqua che offre un’esperienza di navigazione in completa sintonia con il mare e la natura.

La natura di crossover di Magellano 60 si esprime anche con la carena semiplanante Dual Mode ad alta efficienza, che consente di navigare alle basse velocità in totale comfort ma anche di affrontare velocità più sostenute attenuando l’impatto sull’onda e ottimizzando i consumi e le emissioni.

Inoltre, Magellano 60 è il modello scelto da Azimut per i primi viaggi alimentati con il biocarburante HVOlution prodotto da Eni Sustainable Mobility con il 100% di materie prime rinnovabili*.

I test effettuati da Azimut nell’estate 2023 hanno registrato risultati molto soddisfacenti in termini di compatibilità e prestazioni. L’unione di carena Dual Mode e biocarburante ha consentito una riduzione delle emissioni di CO2 well-to-wake superiore all’80% rispetto a uno yacht di dimensioni comparabili alimentato a gasolio fossile.

Accanto alle novità, Azimut al salone di Genova esporrà altri modelli delle Serie Fly, Atlantis e Magellano.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin