Azione, a Livorno nasce il coordinamento del terzo polo. Le iniziative

15 Ottobre 2022

Livorno 15 ottobre 1011 – Azione, a Livorno nasce il coordinamento del terzo polo. Le iniziative

Il buon risultato elettorale delle elezioni politiche, che attesta il Terzo Polo su l’8% a livello nazionale e che lo posiziona sul 7% a Livorno, quindi come quarta forza cittadina, è stato frutto a livello locale del buon lavoro svolto nei mesi precedenti. Un lavoro che ha visto Azione e Italia Viva impegnate sui temi concreti della città dall’opposizione alla chiusura del Termovalorizzatore alla questione della variante necessaria per il nuovo Ospedale passando per la mancata riorganizzazione dei servizi territoriali della sanità.

Dopo le elezioni, in armonia con un processo politico nazionale di maggiore convergenza delle nostre forze politiche, riformiste e di progresso, Italia Viva e Azione hanno deciso di costituire formalmente a Livorno un Coordinamento permanente che dia forza a questo movimento più ampio.

Continueremo ad occuparci della città e delle sue problematiche dall’ENI, alla deindustrializzazione; dalla questione della sicurezza in città ai problemi del lavoro; dal welfare locale alla questione degli alloggi popolari. Da questo punto di vista ripartiremo il 21 ottobre con un incontro con la senatrice Raffaella Paita sul “Futuro del lavoro portuale”. La nostra aspettativa è quella di dialogare con tutte le forze che rispecchiano le nostre idee, a partire dai valori della Costituzione, e di declinare un progetto di città di lungo periodo, su azioni amministrative che abbiano un costrutto di possibile realizzazione fuori da schematismi ideologici e preconcetti.

Isabella Martina (Azione) – Antonella Panza (Italia Viva)

