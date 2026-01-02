Home

Cronaca

Azzardopatia, nuovo sportello di ascolto

Cronaca

2 Gennaio 2026

Azzardopatia, nuovo sportello di ascolto

Livorno 2 dicembre 2025

Il progetto “Vinciamo insieme contro l’azzardo… 1, 2, 3, fate il nostro gioco” si arricchisce di una nuova e significativa azione sul territorio con l’apertura di uno Sportello di Ascolto presso l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (Ulepe) di Livorno. Grazie alla preziosa disponibilità della Direttrice, Dott.ssa Anna Amendolea, a partire dal 12 dicembre 2025 le persone in carico all’Ulepe potranno usufruire di uno spazio dedicato all’informazione, alla sensibilizzazione e all’ascolto in merito ai rischi correlati al gioco d’azzardo. Lo Sportello rappresenterà un luogo di accoglienza attenta ai bisogni individuali, offrendo al contempo un orientamento verso i servizi territoriali deputati alla cura e al trattamento del Disturbo da Gioco d’Azzardo.

L’attività dello Sportello sarà garantita da operatrici e operatori del Progetto, espressione dei tre Enti attuatori – Cooperativa San Benedetto, in qualità di capofila, Associazione Ce.I.S. Livorno ETS – Impresa Sociale e Il Sestante APS – secondo un sistema di turnazione definito attraverso una calendarizzazione condivisa con l’Ente ospitante. Fino al mese di maggio 2026 sono previste tre aperture mensili della durata di due ore ciascuna. Oltre all’accoglienza delle persone interessate, le operatrici e gli operatori metteranno a disposizione la propria competenza per momenti di confronto e scambio con il personale interno, al fine di intercettare e approfondire eventuali esigenze emergenti legate alla tematica del gioco d’azzardo.

La collaborazione tra il Progetto e l’Ulepe di Livorno si estende inoltre alla realizzazione di due incontri formativi rivolti al personale dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna e della Casa Circondariale “Le Sughere”. Gli incontri, che si svolgeranno presso la sede Ulepe nei giorni 14 e 20 gennaio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, avranno l’obiettivo di fornire strumenti informativi e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo, approfondendo in particolare gli aspetti psicologici, neuro-cognitivi e sociali connessi al gioco d’azzardo patologico.

L’intervento formativo è pensato in una prospettiva fortemente partecipativa, volta a coinvolgere attivamente i destinatari in un percorso condiviso di crescita della consapevolezza. In tale cornice, ciascuna e ciascuno potrà riconoscersi parte attiva e corresponsabile di un processo che mira non solo all’individuazione dei fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, ma anche alla valorizzazione dei fattori protettivi che possono intervenire efficacemente in un’ottica di prevenzione.