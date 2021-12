Home

Eventi

Babbo Natale, elfi, Medical Truck e altro ancora al Villaggio di Natale di SVS

Eventi

16 Dicembre 2021

Babbo Natale, elfi, Medical Truck e altro ancora al Villaggio di Natale di SVS

Livorno 16 dicembre 2021

“Arriva il Natale SVS con il suo Villaggio -afferma Marida Bolognesi, presidente dell’associazione-

Sarà allestito in piazza Cavour per vivere con i cittadini una giornata di festa, di volontariato, di solidarietà; di prevenzione, di formazione e di tutti quei valori che vedono l’Associazione e la città in stretta relazione per tutto il corso dell’anno”.

L’appuntamento è per DOMENICA 19 DICEMBRE IN PIAZZA CAVOUR A PARTIRE DALLE ORE 9 FINO ALLE 19 , con un fitto programma.

Per tutta la giornata, grazie alla presenza del Medical Truck sarà possibile rivolgersi alle infermiere volontarie per la misurazione dei paramenti vitali e consultare alcuni medici per informazioni e consigli di base.

Sempre presente sarà anche il nostro punto informativo con volontari SVS a disposizione per fornire indicazioni e promuovere la ricerca di nuovi volontari in tutti i settori dell’Associazione.

Molte saranno le attività dello stand dedicato alla formazione, sempre gestito dai volontari, che organizzerà dimostrazioni aperte a tutti, per l’intera domenica, con il seguente programma:

–alle ore 10 dimostrazione e formazione in caso di allerta soccorsi e rianimazione cardiopolmonare su adulti;

–ore 11.30 spazio pediatrico con dimostrazione su manichino delle manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione del bambino e del neonato;

–alle 15 dimostrazione di soccorso su paziente traumatizzato;

-ore 16.30 spazio pediatrico con ripetizione della dimostrazione su manichino delle manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione del bambino e del neonato.

Alle 17.30 arriverà in piazza Cavour su un pick-up della Protezione Civile, dopo aver sfilato per via Grande e le strade attigue, con Babbo Natale e i suoi Elfi, richiamando alla festa i cittadini di ogni età, ma in modo particolare i bambini, ai quali sarà riservata una sorpresa.

“Tutti i cittadini -conclude la presidente-sono invitati a partecipare e condividere con noi una giornata diversa al Villaggio di Natale SVS. Vi aspettiamo!”

Ogni iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin