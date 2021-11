Babbo Natale in città, giro in carrozza con gli elfi al seguito (Foto e Video)

Home

27 Novembre 2021

Livorno 27 novembre 2021 – Babbo Natale in città, giro in carrozza con gli elfi al seguito

Babbo Natale scende dalle scale del Comune di Livorno ed incontra i bambini. Poi gli elfi portano la carrozza a Babbo Natale ed in corteo fanno il giro del centro passando per via Grande e piazza della Repubblica

Tappa finale, il villaggio di Natale in Fortezza Nuova dove Babbo Natale una volta entrato nella sua casa ha accolto i bambini

