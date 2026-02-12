“Baby Blues”, venerdì teatro d’autore al Centro Artistico il Grattacielo

Home

12 Febbraio 2026

Un altro appuntamento di rilievo per la rassegna TAC – Teatro al Centro, in scena al Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano 6) e diretta da Eleonora Zacchi. Venerdì 13 febbraio alle 21.15 va in scena “Baby Blues”, spettacolo scritto e diretto da Claudia Boscaro, con la drammaturgia di Marco Di Stefano e l’interpretazione di Chiara Claudi.

La voce è di Giulio Forges Davanzati, tecnico in scena Marcello Seregni. Il progetto è firmato La Confraternita del Chianti, produzione Associazione Interdisciplinare delle Arti, con il contributo del MIC.



Quando immaginiamo un personaggio tormentato che, all’alba, racconta la propria vita a un barista insonne, raramente pensiamo a una donna. In “Baby Blues” invece la protagonista è una donna, una madre, una professionista che ha perso il giro e sogna di tornare sulla cresta dell’onda. È stanca di aspettare, forse nasconde un segreto, forse più di uno.

La scena si muove in equilibrio tra teatro e musica: è un concerto o la ricerca ostinata di un luogo dove cantare, è un microfono afferrato per necessità prima ancora che per scelta.

La storia si snoda in una lunga notte insonne in una Roma dal sapore noir e vintage, tra velluti consumati e mozziconi di sigaretta. C’è una cantante in cerca di lavoro, ci sono porte sbattute in faccia e uomini che non dicono niente. C’è una baby sitter a casa con una bambina, oppure no, forse quella bambina è sul sedile posteriore di un’auto che attraversa la notte. E c’è la musica, quella dei locali del centro a tarda ora, capace di accarezzare i cuori spezzati e, un attimo dopo, di calpestarli con tacchi a spillo.“Baby Blues” è un racconto crudo e poetico insieme, un viaggio nei chiaroscuri dell’ambizione, della maternità e del desiderio di riscatto. Un nuovo tassello della stagione TAC che conferma la vocazione della rassegna a ospitare drammaturgie contemporanee e progetti capaci di intrecciare parola, musica e visioni urbane.Informazioni e prenotazionisegreteria@ centroartisticoilgrattacielo. it

