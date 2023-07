Home

6 Luglio 2023

Cecina (Livorno) 6 luglio 2023 – Baby gang nella pineta di Marina di Cecina, FdI chiede a Lippi interventi urgenti

“Episodi di violenza come quello verificatosi il 01/07/2023 presso la Pineta di Marina di Cecina, purtroppo caso non isolato, che uniti alla carenza di organico in forze dell’ordine ha spinto il Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Mirta Merli a presentare oggi 05/07/2023 un’interpellanza al Sindaco del Comune di Cecina Samuele Lippi.

Questi atti incresciosi, che si verificano ormai da anni, avvengono sempre dopo cena, e nel caso specifico alle 23 circa di sabato.

Premesso che a prescindere dall’orario in cui avvengono episodi di violenza, le persone hanno il diritto di passeggiare per le vie della pineta liberamente, con altrettanto diritto di sentirsi sicuri; soprattutto nel periodo estivo vi sono diversi minori che popolano il paese, vengono in vacanza, e

non è accettabile che un genitore venga chiamato perchè il/la figlio/a ha subìto un’aggressione.

Chiediamo se è intenzione dell’attuale Amministrazione prendere rapidi e decisivi provvedimenti, anche per facilitare l’ottimo lavoro delle forze dell’ordine a cui vanno i nostri ringraziamenti, per un miglioramento veloce e repentino della situazione attuale

Visto che fino ad ora poco è cambiato, chiediamo anche e soprattutto di insistere sull’aspetto educativo e sociale della «crisi» in atto.

Fondamentale, in questi casi, è anche l’intervento delle famiglie dei ragazzi protagonisti di questi disordini, e nel caso specifico, visto che; uno dei minorenni parrebbe affidato ai servizi sociali, di aprire un tavolo anche con essi.

Sono anni che necessitiamo e chiediamo maggiori investimenti nell’ambito della sicurezza, non soltanto verso un aspetto repressivo, ma soprattutto verso un aspetto culturale ed educativo, visti i molti casi già accaduti di aggressione fisica e verbale ad opera di soggetti giovanissimi, ma sembra che il fenomeno sia stato preso sotto gamba.

Il problema non sono i locali, o la quasi nulla “movida” (un tempo tra le principali attrazioni oltre al mare e alla pineta) che è rimasta.

Il problema sono le Beby Gang. Aprite gli occhi.

Facciamo tutto ciò che è necessario, perchè quando un qualcosa non funziona, bisogna avere il coraggio di cambiarlo.

Mi chiedo cosa l’attuale amministrazione stia aspettando: un morto? Un abuso?”

Dott.ssa Mirta Merli, Coordinatore comunale FdI

