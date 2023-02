Home

17 Febbraio 2023

Baby vandali saccheggiano l’impianto sportivo a La Bastia: danni, musica a tutto volume e fuga senza refurtiva

Livorno 17 febbraio 2023

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, due ragazzini sono riusciti a entrare indisturbati nell’impianto sportivo La Bastia a Livorno, situato in via Mastacchi. I baby vandali hanno sfondato le porte, saccheggiato il bar, e acceso la musica a tutto volume. Il presidente di Toscana Disabili Sport, Maurizio Melis, che ha la sua sede all’interno della struttura, ha ricostruito l’accaduto. Il personale che si occupa della manutenzione dell’impianto ha sorpreso i due minorenni al mattino, ma i baby vandali sono riusciti a fuggire a mani vuote, lasciando dietro di sé diversi danni.

“Hanno forzato la porta del bar e si sono messi a mangiare e bere, in tutta tranquillità. Sono stati dentro per diverse ore prima che arrivasse l’addetto all’impianto che ha evitato ai due minorenni di portare via quanto già radunato e ciò è molto grave”, ha dichiarato Melis. “Al momento, stiamo facendo l’inventario per capire se manca qualcosa. Ma vorrei lanciare un appello perché è l’ennesima volta che subiamo danni del genere: il Comune dovrebbe intervenire in qualche modo, o con un impianto di allarme o con la vigilanza, perché non è possibile che una struttura pubblica subisca tutti questi furti. E, soprattutto, è impensabile che si possa stare così tanto tempo all’interno dell’impianto senza che nessuno si accorga di niente”.

