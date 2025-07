Home

Cronaca

Bagni Nettuno in lutto, è scomparso Umberto Simi: colonna storica dello stabilimento

Cronaca

2 Luglio 2025

Bagni Nettuno in lutto, è scomparso Umberto Simi: colonna storica dello stabilimento

Livorno 2 luglio 2025 Bagni Nettuno in lutto, è scomparso Umberto Simi: colonna storica dello stabilimento

Livorno in lutto, è scomparso Umberto Simi: colonna storica dei Bagni Nettuno

Livorno piange la scomparsa di Umberto Simi, figura storica e amatissima dei Bagni Nettuno, venuto a mancare martedì 1° luglio all’età di 84 anni. La notizia del decesso è stata comunicata direttamente dalla società che gestisce lo stabilimento balneare, attraverso un messaggio carico di dolore e gratitudine pubblicato sui social.

«È con profondo dolore – si legge nell’annuncio ufficiale – che la società Bagni Nettuno annuncia la scomparsa di Umberto Simi. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi. Persona di grande umanità, sempre disponibile all’ascolto. È stato una colonna portante della nostra attività sin dalle sue origini. Il suo contributo alla gestione dello stabilimento è stato fondamentale per lo sviluppo e per i traguardi raggiunti. Ricorderemo sempre il suo impegno, la sua lealtà e la sua capacità di trovare soluzioni anche nelle situazioni più complesse. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.»

Parole che riflettono la profonda stima e l’affetto che tanti, nel corso degli anni, hanno nutrito nei confronti di Simi. Un uomo che ha saputo lasciare il segno non solo per la sua competenza professionale, ma anche per le sue qualità umane.

Sono già centinaia i messaggi di cordoglio apparsi online, testimonianza del legame autentico che Umberto aveva saputo costruire con clienti, amici e collaboratori. In tanti lo ricordano come una presenza discreta ma fondamentale, capace di affrontare ogni sfida con lucidità e spirito di servizio.

La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Il suo ricordo resterà vivo tra le onde del mare che ha tanto amato e tra le mura di uno stabilimento che, anche grazie a lui, ha fatto la storia della costa livornese.

Bagni Nettuno in lutto, è scomparso Umberto Simi: colonna storica dello stabilimento