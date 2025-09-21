Home

Cronaca

Bagni, sole e ombrelloni: i livornesi si godono l’ultima domenica d’estate prima delle piogge

Cronaca

21 Settembre 2025

Bagni, sole e ombrelloni: i livornesi si godono l’ultima domenica d’estate prima delle piogge

Livorno 21 settembre 2021 Bagni, sole e ombrelloni: i livornesi si godono l’ultima domenica d’estate prima delle piogge

Una domenica che sembra piena estate, nonostante il calendario segni settembre inoltrato. In questa prima domenica dopo l’inizio della scuola, molti hanno scelto di concedersi un’ultima giornata di sole e relax al mare, approfittando di quello che, secondo i meteorologi, potrebbe essere stato l’ultimo giorno di caldo.

Già dai prossimi giorni, infatti, l’anticiclone africano abbandonerà la Toscana per lasciare spazio a un’intensa perturbazione atlantica, destinata a portare piogge diffuse e un netto calo delle temperature.

Sulla costa livornese, intanto, la giornata ha il sapore di una piccola estate di fine settembre: stabilimenti balneari e scogli affollati, tra chi si sdraiava al sole per l’ultima tintarella e chi non ha resistito a un tuffo in mare. Un arrivederci all’estate, prima che l’autunno si faccia davvero sentire.