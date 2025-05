Home

12 Maggio 2025

Livorno 12 maggio 2025 Bailey Tre Ponti chiuso al traffico

Domani, martedì 13 maggio, dalle ore 5 alle ore 7 del mattino, sarà interdetto alla circolazione il ponte provvisorio sul Rio Ardenza (Tre Ponti), per consentire alla ditta che sta eseguendo i lavori di spostare alcuni mezzi pesanti.

Pertanto sarà momentaneamente chiuso al traffico il tratto del viale di Antignano compreso tra via Antonio Pacinotti e largo Christian Bartoli. La viabilità alternativa prevede il passaggio da via dell’Ardenza/via Mondolfi (vecchia Aurelia) e strade parallele.

Adeguata segnaletica di preavviso sarà collocata già dalle rotatorie con viale Nazario Sauro e via dei Pensieri per chi percorre il viale a mare da nord, e da via Pigafetta per chi proviene da sud