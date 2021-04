Home

Baket: Giovanili Don Bosco – doppio successo per i rossoblu

20 Aprile 2021

Livorno 20 aprile 2021

Due vittorie per le giovanili del Don Bosco che vincono a Cecina e Donoratico

Under 16 Eccellenza – Bel successo su Cecina

Sulla carta la sfida con Cecina, una squadra sempre sofferta dai rossoblu, non era una formalità per l’Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco, ma i ragazzi di Davide Pantaleo si approcciamo nella maniera migliore alla partita ed allungano subito, grazie ad una ottima difesa che concede agli ospiti appena 11 punti nel primo quarto, e 22 all’intervallo lungo. A metà partita la sfida è già indirizzata con i labronici avanti di 14 lunghezze. Al ritorno sul parquet arriva puntuale la reazione di Cecina che arriva fino al -3, ma da quel momento in poi la Pallacanestro Don Bosco stringe nuovamente le maglie in difesa e, grazie anche a tre triple del nuovo arrivato Albizzi, allunga di nuovo, conquistando i due punti. Tra i singoli, degna di menzione la prova dell’ultimo arrivato Albizzi, con 19 punti top scorer del match.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket Cecina 70-60

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Fagiolini L. 5, Baroni 7, Bandini 5, Deri 2, Rovetto 5, Santini 5, Albizzi 19, Tomei 4, Petarca , Dodoli 8, Lamperi 6, Spinelli 4. All. Davide Pantaleo, Ass. Francesco Ferazzi

Parziali: 21-11; 36-22; 55-40; 70-60.

Under 15 Eccellenza – Agevole successo su Donoratico

Secondo successo per l’Under 15 Eccellenza; i ragazzi di Federico Tosarelli ci mettono un paio di minuti a carburare, Donoratico parte con un parziale di 6-0, ma poi trasformano la partita in un monologo, grazie ad una ottima difesa ed a tanto contropiede. Dopo 10′ i punti di vantaggio sono già 26, che diventano 23 all’intervallo lungo. Al rientro sul parquet le cose non cambiano ed il vantaggio si amplia fino al netto 101-61. Tra i singoli bene Crocetta, con 27 punti top scorer del match, e Spinelli, preziosi anche in difesa, e Lamperi, autore, uscendo dalla panchina, di ben 15 punti.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basket Donoratico 101-61

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Patetta 13, Della Bella, Lugetti 2, Cangeri 4, Bellomo 4, Marinari 2, Simonelli 12, Bianchi 3, Lamperi 15, Castrichella 5, Crocetta 27, Spinelli 14. All. Tosarelli Ass. Pantaleo

Parziali: 27-11; 52-29; 75-42; 101-61

