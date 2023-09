Home

Eventi

Balla e innamorati con Love Generation e Disco Fresco a Calafuria in questo primo weekend di settembre

Eventi

30 Agosto 2023

Balla e innamorati con Love Generation e Disco Fresco a Calafuria in questo primo weekend di settembre

Livorno 30 agosto 2023 – Balla e innamorati con Love Generation e Disco Fresco a Calafuria

Se stai cercando un modo per divertirti e rilassarti questo weekend, non perderti gli eventi in programma a @precisamentecalafuria, il locale più cool di Livorno!

Sabato 2 settembre 2023,

preparati a scatenarti con la Love Generation, la serata dedicata alle hit degli anni 2000 che hanno fatto ballare e innamorare milioni di persone. Il tema di questa settimana è “What is love – Haddaway”, il brano dance che ha fatto impazzire il mondo nel 1993.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di rivivere le emozioni di quegli anni e di divertirti con i tuoi amici. Acquista subito la tua prevendita a 20 € con due drink inclusi e vieni a far parte della Monkeys Night, il party organizzato da @monkeys_group, il gruppo di animazione più pazzo e simpatico della città.

Domenica 3 settembre 2023,

invece, lasciati trasportare dalle buone vibrazioni e dalla musica per fare l’amore della Disco Fresco, la serata firmata da @deeplovefactory, il collettivo di dj e produttori che sa come far ballare e sognare il pubblico. La Disco Fresco inizia alle 22 e ti aspetta con una selezione musicale ricercata e raffinata, che spazia dal deep house al nu disco, passando per il soulful e il funky. Se vuoi trascorrere una domenica sera diversa dal solito, vieni a scoprire la Disco Fresco e lasciati conquistare dal suo sound irresistibile.

Non perdere tempo e acquista subito le tue prevendite su DICE.FM: trovi il link in bio. Per maggiori informazioni, contatta il numero 3932101052 o visita la pagina Instagram di @precisamentecalafuria. Ti aspettiamo in Via del Littorale 248 (Livorno) per vivere insieme due serate indimenticabili!

#calafuria #lovegeneration #discofresco #housemusic #nightclubbing #fashion #luxury #partylivorno #summerparty #party #dance

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin