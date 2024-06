Home

Ballottaggio Colle, Auteri: "Chi aveva Stagno in mano doveva sbilanciarsi", Marcis:"Mantenuta linea di coerenza"

25 Giugno 2024

Ballottaggio Colle, Auteri: “Chi aveva Stagno in mano doveva sbilanciarsi”, Marcis:”Mantenuta linea di coerenza”

Livorno 25 giugno 2024 – Ballottaggio Colle, Auteri: "Chi aveva Stagno in mano doveva sbilanciarsi", Marcis:"Mantenuta linea di coerenza"

Andrea Auteri che negli ultimi giorni prima delle votazioni si era esposto (nonostante il suo indirizzo politico di sinistra) ad invitare i cittadini a votare per il cambiamento e mandare a casa il PD commenta così la sconfitta elettorale:

“Chi aveva Stagno in mano doveva sbilanciarsi, Stop. Proprio in coerenza ai 5 anni di opposizione e mozioni di sfiducia presentate, uscendo dai “simboli”.

“Il PD a Collesalvetti ha rivinto, anzi… STRAvinto. La sezione 10 da me capitanata è l’unica ad aver tenuto. È un dato.

Forse sono riuscito a far andare oltre il simbolo e mirare alle PERSONE. Non è bastato ahimè, pazienza. Grazie a tutti coloro che da 15 anni hanno fiducia in me

Sul risultato di Collesalvetti e in particolare su Stagno…. qualcosa non mi convince e PENSO DI POTERLO DIRE, anzi da cittadino residente DEVO !!

perché il vostro NON SBILANCIARVI c’ha rifilato altri 5 anni di PD e sono molto deluso”

Questo pensiero sul non sbilanciarsi ad indirizzare i propri elettori al voto è rivolto soprattutto a Cittadini in Comune per Collesalvetti (vedi video Facebook di Auteri, clicca qui)

Per quanto riguarda Cittadini in Comune di Collesalvetti Emanuele Marcis raggiunto telefonicamente risponde così alle dichiarazioni di Andrea Auteri e al suo video Social

“Cittadini in Comune ha mantenuto una linea di coerenza, così come nel 2019 a fronte delle interlocuzioni fatte non sono stati accettati i ruoli e così come nel 2024. Si rimane coerenti invitando la cittadinanza ad andare a votare e senza prendere posizione da nessuna parte.

Una lista civica vera fa questo, non è che si schiera. E’ questo quello che non si vuol capire.

Cittadini in Comune risponde a 1700 voti che ha preso, non a uno, risponde a tutti. E se ha preso 116 voti in più rispetto al 2019 evidentemente, la linea che ha tenuto in questi 5 anni ha premiato. Questi voti non sono bastati per andare al ballottaggio, pazienza dobbiamo farcene una ragione.

Una lista civica non si schiera, non da un indirizzo di voto a qualcuno per mandare a casa un altro. L’elettorato è questo, noi si è vinto in 4 su 5 sezioni di Stagno, abbiamo preso 120/130 voti in più del PD, nelle sezioni a Vicarello e Collesalvetti siamo arrivati secondi, terzi, in alcune frazioni delle colline anche ultimi. questo è il dato elettorale”