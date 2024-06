Home

12 Giugno 2024

Ballottaggio Rosignano, FdI: “Votate Marabotti”

Rosignano Marittimo, (Livorno) 12 giugno 2024 – Ballottaggio Rosignano, FdI: "Votate Marabotti"

“I risultati elettorali del Comune di Rosignano hanno dato alcuni verdetti molto chiari e meritano di essere valutati per le risposte che siamo chiamati a dare subito.

La coalizione di centro destra, sostenuta anche dalla lista “Testa Sindaco”, pur prevalendo di 80 voti su quella a sostegno di Claudio Marabotti non riesce a portare il proprio candidato al ballottaggio.

Marabotti prevale grazie alla significativa e vincente quota di voti personali (345 -204).

Questo è un risultato molto negativo – inutile nasconderlo – anche rispetto a quello del 2019, quando si arrivò al ballottaggio.

Solo parziale mitigazione deriva dal successo di Fratelli d’Italia che passa in sede locale dal 3,06 al 15,92 %, mentre scompare dalla politica locale la Lega ed anche Forza Italia non raccoglie consensi sufficienti per un seggio in consiglio comunale.

La proposta politica delle liste civiche unite alle tradizionali sigle del centro destra ha senso solo se riesce ad allargarne il perimetro di consenso, ma a Rosignano ciò non è avvenuto. La lista civica ha eroso i consensi dei partiti di centrodestra ma non ha fatto la differenza.

Si perdono 2117 voti rispetto al contemporaneo voto europeo ove si è manifestato il consenso alla proposta politica nazionale del centro destra, ma evidentemente quella locale non ha convinto gli elettori.

Dalla lettura dei risultati risulta un’altra e forse più pesante bocciatura: quella del Sindaco uscente e della sua maggioranza.

Il 65 % degli elettori ha scelto candidati diversi, con diverse sfumature e proposte tutti alternativi alla riconferma del sindaco del PD ai vertici dell’Amministrazione.

Crediamo che un normale e dovuto rispetto per gli elettori sia osservarne le indicazioni; abbiamo ricevuto un segnale ben chiaro: occorre cambiare aria in Comune.

Non possiamo, come partito di governo, rifugiarci nell’astensione e non rispettare l’indicazione ricevuta.

A questo punto la richiesta e la proposta che facciamo ai nostri elettori – che ringraziamo per averci accordato la loro fiducia – ed a tutti gli elettori di centro destra è quella di tornare a votare nel turno di ballottaggio e di sostenere Claudio Marabotti come Sindaco di Rosignano.

Impediremo che torni al potere la non-maggioranza del PD, bocciata da più di due elettori su tre.

Sia ben chiaro a tutti: non entreremo nella maggioranza dell’eventuale sindaco Marabotti, perché non lo dobbiamo e non lo vogliamo fare, non ce lo chiederà e, comunque, non ne avrà alcun bisogno.

Nel recente passato in Consiglio Comunale spesso ci siamo trovati d’accordo sulle critiche al malgoverno del PD e, soprattutto, su concrete proposte per il bene del territorio e della Comunità di Rosignano.

La nostra è un’indicazione di stima “ad personam”, non un’adesione politica, infatti restano differenze incolmabili su temi di politica generale, peraltro quasi sempre irrilevanti quando si tratta di lavorare e scegliere per il bene del nostro Territorio.

Il 23 giugno saremo chiamati ad una scelta secca ed alternativa: siamo convinti che una Giunta Marabotti potrà fare molto, molto meglio di una Giunta Donati.

Il che sarà anche abbastanza facile”.

Stefano Scarascia – Marino Fraioli – Sabrina Necor – Silvia Colombaioni – Beniamino Berti

