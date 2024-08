Home

2 Agosto 2024

Balneari chiudono gli ombrelloni per protesta

Livorno 2 agosto 2024 – Balneari chiudono gli ombrelloni per protesta

Balneari in mobilitazione: il 9 agosto ombrelloni chiusi sulla costa della provincia

Confcommercio Livorno annuncia che venerdì 9 agosto gli stabilimenti balneari della costa parteciperanno alla mobilitazione nazionale indetta dal Sib Confcommercio nazionale.

Questa azione prevede la chiusura degli ombrelloni fino alle 9.30 per protestare contro l’assenza di un intervento legislativo chiarificatore sulle concessioni, scadute il 31 dicembre scorso.

“Nonostante i numerosi appelli, Governo e Parlamento non hanno ancora emanato alcun provvedimento che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana, lasciando le nostre aziende in una situazione di grande incertezza”, ha dichiarato il presidente provinciale e regionale del Sib Confcommercio, Alberto Nencetti. “Se l’inerzia continuerà, siamo pronti a proseguire la protesta il 19 agosto, con una nuova chiusura degli ombrelloni fino alle 10.30”.

Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Livorno e segretario generale operativo del Sib nazionale, ha espresso preoccupazione per l’attuale situazione: “Dopo 14 anni di rinvii e due anni di nulla di fatto ci troviamo nello scenario peggiore che si potesse

prevedere. È doveroso protestare nell’interesse non solo di imprenditori e famiglie, ma anche per la necessità di salvaguardare il modello di

balneazione attrezzata per eccellenza, efficiente e di successo che tutto il mondo ci invidia”

“Questo “sciopero” è un’iniziativa dimostrativa per sensibilizzare politica e utenza sul vuoto legislativo che attanaglia gli imprenditori del settore. Senza un provvedimento legislativo che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana restiamo nel limbo in cui siamo da decenni” ha aggiunto Nencetti.

Confcommercio Livorno sottolinea che la protesta avverrà in modo da minimizzare i disagi per la clientela. Verranno distribuiti volantini e manifesti per spiegare le ragioni della mobilitazione, e verranno trasmessi annunci tramite altoparlanti.

