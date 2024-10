Home

Balneari in assemblea: “Vogliamo certezze, dal Governo necessaria chiarezza su concessioni e indennizzi”

4 Ottobre 2024

Livorno 4 ottobre 2024 – Balneari in assemblea: “Vogliamo certezze, dal Governo necessaria chiarezza su concessioni e indennizzi”

Il presidente Sib Confcommercio Toscana Alberto Nencetti chiama a raccolta i balneari toscani in vista della prossima assemblea regionale del Sindacato Italiano Balneari, organizzata da Confcommercio Toscana, martedì 8 ottobre alle 16 a Forte dei Marmi presso Villa Bertelli.

All’appuntamento, moderato dal vicedirettore di Confcommercio Toscana Gianni Picchi, interverranno il presidente del Sindacato Italiano Balneari Tonino Capacchione, insieme a Nencetti, Stefania Frandi, consulente legale SIB, e il presidente Sib Confcommercio Lucca-Massa Luca Petrucci.

“Salviamo le nostre imprese! Questo l’appello che lanciamo e allo stesso tempo un imperativo categorico che la politica deve rispettare” afferma Nencetti.

“Impugnando la Legge della Regione Toscana sugli indennizzi per i titolari di concessioni, il Consiglio dei Ministri non ha fatto altro che alimentare un contesto di incertezza in cui gli imprenditori si trovano da più di 15 anni.

Dopo aver lasciato per mesi un vuoto normativo, il Governo ha emanato un provvedimento inutile sulle concessioni e infine bloccato un atto ragionevole come quello della Regione che definisce le linee guida per gli indennizzi”.

“Dopo le iniziative intraprese in agosto, che hanno visto una massiccia adesione dei balneari toscani e di molti colleghi in tutta Italia, le premesse erano ben diverse. Disattese le nostre aspettative con la decisione di mettere a gara le concessioni balneari.

Non è stato tenuto conto degli investimenti fatti negli anni e del valore commerciale delle nostre aziende, per non parlare del lavoro di mappatura delle aree in concessione. Ci auguriamo una massiccia presenza di imprenditori e gestori di stabilimenti da tutta la regione. È un momento cruciale per il nostro futuro” aggiunge Nencetti.

“Ora più che mai – afferma il direttore generale Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, nonché segretario nazionale Sib, Federico Pieragnoli – è necessario un momento di confronto e riflessione sulle ultime novità normative che riguardano il settore e, soprattutto, sulle azioni da intraprendere per tutelare il futuro delle imprese e del turismo balneare, da sempre fiore all’occhiello dell’offerta italiana.

Il Decreto Legge del 16 settembre aggiunge qualche anno di proroga prima della messa a gara, ma si può sicuramente migliorare, è una partita ancora aperta.

Siamo convinti che si possa ancora lavorare in modo serio e obiettivo per un riordino organico della normativa che deve contemplare la salvaguardia delle imprese turistiche esistenti”.

