Home

Cronaca

Balneari, Potenti-Montemagni (Lega): Soddisfatti per la risposta coi fatti alla nostra interrogazione parlamentare

Cronaca

31 Maggio 2023

Balneari, Potenti-Montemagni (Lega): Soddisfatti per la risposta coi fatti alla nostra interrogazione parlamentare

Livorno 31 maggio 2023

“Felici per le conseguenze nei fatti derivanti dal rapido interessamento della Lega sul tema incameramento.

A seguito del deposito di una interrogazione parlamentare a prima firma dei Sen. Gianmarco Centinaio e Manfredi Potenti, paiono infatti dipanati i timori del settore balneare per presunte azioni di “incameramento” degli immobili, promosse sulle concessioni demaniali turistico ricreative dall’Agenzia del Demanio.

Il rapido intervento istituzionale della Lega è servito per fare chiarezza sulle lettere pervenute ai Comuni costieri toscani- e poi da questi ai concessionari – ed il cui oggetto era indicato come afferente ad ‘attività necessarie per l’incameramento delle opere inamovibili, ai sensi dell’art. 49 del C.N., realizzate su aree di demanio marittimo’.

Siamo soddisfatti, quindi, per la preziosa precisazione che va ad escludere ogni scopo legato all’incameramento.

Continueremo a seguire la vicenda perché sul futuro delle famiglie che gestiscono storicamente questi stabilimenti non può pendere la minaccia di un esproprio, mentre come Lega continuiamo a sostenere l’azione del Governo e del tavolo di lavoro sulla strategicità dello svolgimento della mappatura del demanio marittimo”.

Lo dichiarano in una nota i parlamentari toscani della Lega Manfredi Potenti ed Elisa Montemagni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin