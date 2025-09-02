Provincia 2 Settembre 2025

Balneazione a Solvay e Vada, revoche e nuovi divieti

Rosignano Marittimo (Livorno) 2 settembre 2025 Balneazione a Solvay e Vada, revoche e nuovi divieti

Le analisi svolte da ARPAT hanno asseverato il rispetto dei valori di balneabilità delle acque in località Pungenti e Lungomare Monte alla Rena, per questo motivo oggi è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nelle medesime aree.

Allo stesso tempo è arrivata comunicazione da ASA circa l’attivazione dello scaricatore di piena di via Telesio a Vada, con rilascio di acque miste in seguito al forte temporale che si è verificato intorno alle cinque di questa mattina. Per questo è da ritenersi esecutiva l’ordinanza gestionale n. 455 del 08/07/2025 con la conseguente chiusura dell’area di balneazione denominata “Marina di Vada”, dal Fosso della Bucaccia fino al confine con il bagno La Barcaccina.

